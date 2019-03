"La orden secreta": ¿dónde has visto antes al elenco de la nueva serie de Netflix?

“La orden secreta” (“The Order”) es la nueva serie de terror de Netflix y cuenta la historia de Jack Morton, un joven universitario que entra a formar parte de una legendaria sociedad secreta para vengar la muerte de su madre, pero se ve inmerso en un mundo de magia, monstruos e intrigas. A medida que el protagonista se adentra en la Orden, descubre oscuros secretos familiares y una batalla oculta entre hombres lobo y practicantes de magia negra.

Dennis Heaton y Shelley Eriksen son los creadores de esta historia de fantasía y tiene como protagonistas a Jake Manley, Sarah Grey, Matt Frewer, Sam Trammell y Max Martini. La recepción de esta serie ha sido positiva, al punto de que muchos usuarios del servicio de streaming ya preguntan si habrá segunda temporada por el inesperado final de la primera parte. Sin embargo, no hay aún un anuncio oficial.

Mientras la confirmación llegue, hagamos un repaso por la carrera de los protagonistas de “La orden secreta” (“The Order”) y recordemos en donde los hemos visto antes al elenco de la nueva serie de Netflix que está disponible a nivel mundial.

JAKE MANLEY



Jake Manley es un actor canadiense y saltó a la fama por interpretar a Brad en la serie de NBC “Heroes Roborn”. Debutó en el 2012 en la serie “Beauty & the best”, también participo en otras producciones como: “Cracked”, “iZombie” y “American Gods”.



SARAH GREY



Sarah Grey es una actriz canadiense que ha tenido papeles pequeños, pero de esta forma ha logrado hacerse una trayectoria que hoy la han llevado a protagonizar la serie “La orden” de Netflix.



Grey ha aparecido en series como Almost Human, y Bates Motel interpretando a la joven Norma Bates. Su primer papel en una película llegó en 2013, cuando interpretó a la hija del personaje de Jennifer Beals, en la película Cinemanovels, que fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2013. La actriz ha participado en varias películas de televisión. En agosto de 2016 Sarah fue anunciada para interpretar a Courtney Whitmore/Stargirl en la segunda temporada de la serie de televisión de The CW Legends of Tomorrow.



MATT FREWER



Matt Frewer es un actor de cine y televisión muy conocido en el medio. Él ha participado en series como: “Supernatural”, “Olympus” , “Castlevania”, entre otras. También ha aparecido en películas como: “Una noche en el museo: el secreto del faraón”, “50/50”, “Frankie & Alice” y más.



SAM TRAMMELL



Sam Trammell es un actor de cine, teatro y televisión. Es más conocido por su papel de Sam Merlotte en la serie “True Blood” de HBO. Pero él ha participado en teatro comercial, independiente, cine y televisión. Es un consumado actor en la escena de Nueva York con trabajos que incluyen una nominación a los Premios Tony por su actuación en "Ah, Wilderness!" en el Lincoln Center.



MAX MARTINI



Maximilian Carlo "Max" Martini es un actor estadounidense-italiano. Él ha participado en varias series y películas entre ellas “Fifty Shades of Grey”, “Fifty Shades Darker” y “Fifty Shades Freed” como “Jason Taylor” el guardaespaldas de “Christian Grey” (Jaime Dorman).