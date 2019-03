"La orden secreta", personajes: ¿quién es quién en la nueva serie juvenil de Netflix?

Creada por Dennis Heaton y Shelley Eriksen, “La orden secreta” (“The Order” en inglés) se centra en un joven universitario llamado Jack Morton, quien entra a formar parte de una legendaria sociedad secreta, la Orden, donde es empujado a un mundo de magia, monstruos e intriga. A medida que Jack se adentra en la Orden, descubre oscuros secretos familiares y una batalla oculta entre hombres lobo y practicantes de magia negra.

La serie protagonizada por Jake Manley, Sarah Grey, Matt Frewer, Sam Trammell y Max Martini está disponible en Netflix desde el jueves 7 de marzo de 2019. Si planeas ver esta producción de Dennis Heaton, Shelley Ericksen, Chad Oakes, Mike Frislev y Davin Von Ancken, la siguiente información te podría interesar.

PERSONAJES DE “LA ORDEN SECRETA”

JACK MORTON (Jake Manley) es un estudiante de primer año en la Universidad de Belgrave, que aún se está recuperando de la muerte de su madre cuando se une a la secreta sociedad mágica: la Orden Hermética de la Rosa Azul y se encuentra con un mundo lleno de magia oscura, hombres lobo, monstruos y misterios.

ALYSSA DRAKE (Sarah Gray) es la guía turística universitaria de Jack, aunque finge que no sabe nada sobre la sociedad secreta de la Universidad de Belgrave, en realidad es una de las integrantes prominentes de la Orden Hermética de la Rosa Azul.

RANDALL CARPIO (Adam DiMarco) es una de las primeras personas con las que se encuentra Jack en su búsqueda para infiltrarse en la organización más secreta de Belgrave. Además, es un RA y miembro clave de los rivales de la Orden: Los Caballeros de San Cristobal.

GABRIELLE DUPRES (Louriza Tronco) es una estudiante de primer año de la universidad y miembro de la Orden Hermética de la Rosa Azul.

BRANDON (Aaron Hale) es amigo cercano de Gabrielle y miembro de la Orden Hermética de la Rosa Azul. Aaron anteriormente interpretó a Seth en "Chilling Adventures of Sabrina" y Ben en "Pure".

LILITH BATHORY (Devery Jacobs) es miembro de larga data de los Caballeros de San Cristobal.

HAMISH DUKE (Thomas Elms) es otro miembro de los Caballeros de San Cristobal.

KYLE (Jedidiah Goodacre) es uno de los miembros más poderosos de la Orden Hermética de la Rosa Azul.

GREGORY (Ty Wood) es un miembro aspirante de la Orden Hermética de la Rosa Azul.

EDWARD COVENTRY (Max Martini) es el Gran Mago de la Orden Hermética de la Rosa Azul.



VERA STONE (Katharine Isabelle) es la rectora de la Universidad de Belgrave y miembro de la Orden Hermética de la Rosa Azul.

ERIC CLARKE (Sam Trammell) profesor de filosofía en la Universidad de Belgrave.

AMIR (Ajay Friese) es un estudiante de primer año y amigo de Jack.



PETER MORTON (Matt Frewer) es el abuelo de Jack.

TODD SHUTNER (Drew Ray Tanner) es un miembro aspirante de la Orden Hermética de la Rosa Azul.

DREA ANTONUCCI (Favor Onwuka) es uno de los aspirantes a miembros de la Orden Hermética de la Rosa Azul.

CLAY (Dylan Playfair) es el compañero de cuarto de Jack en la universidad.

¿”LA ORDEN SECRETA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

A pesar de que hasta el momento la crítica no se ha mostrado muy predispuesta a ver la serie creada por Dennis Heaton y Shelley Eriksen, algunos usuarios del servicio streaming ya preguntan si "La orden secreta" tendrá una segunda temporada.

The Verge considera que "La orden secreta" es una versión absurda de "Lo que hacemos en las sombras" y que no entiende porque está catalogada como drama cuando está repleta de humor. Para el sitio Heaven of Horror es un híbrido de "El mundo oculto de Sabrina" y "Teen Wolf", pero sin personajes secundarios atractivos.

Netflix aún no ha renovado "La orden secreta" para una segunda entrega, pero todo parece indicar que hay más historia por contar, así que todo dependerá de la respuesta de la audiencia.



Lo más probable es que no lleguen novedades sobre este proyecto hasta al menos un mes después de la fecha de estreno, principalmente porque la popular plataforma debe recopilar datos de la cantidad de suscriptores que ven el show. Solo en casos especiales anuncian una renovación en corto tiempo.