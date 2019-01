"¡A ordenar con Marie Kondo!", ¿tendrá temporada 2 y más consejos en Netflix?

"¡A ordenar con Marie Kondo!", o "Tidying Up With Marie Kondo", es un programa minimalista de mejoras para el hogar y la vida, basado en el popular libro de 2014 "The Life-Changing Magic of Tidying Up" ("La magia del orden" en su traducción al español) y protagonizado por su autora: Marie Kondo. El show ya está disponible en Netflix y su primera temporada cuenta con ocho capítulos.

La serie de la escritora japonesa ayuda a las personas a descubrir maneras de deshacerse de lo que no necesitan y organizar lo que sí necesitan y ha causado tal revuelo que muchos usuarios esperan con ansias la llegada de la segunda temporada. Pero, ¿tendrá una edición más?

Netflix acostumbra a renovar sus series por una o más temporadas antes que la primera llegue a su fin. Pero también hemos visto que la empresa se toma algunos meses para medir el alcance y éxito de ciertas producciones, para así darle más oportunidades de ganarse una entrega más.

Netflix estaría buscando más clientes que necesiten organizar sus hogares (Foto: Netflix) Netflix estaría buscando más clientes que necesiten organizar sus hogares. (Foto: Netflix)

La temporada 1 de "¡A ordenar con Marie Kondo!" mostró a los espectadores la mejor manera de organizar sus hogares, sin importar por qué necesitan esta ayuda. La escritora y productora ha brindado las mejores formas de deshacernos del desorden y evitarlo después.

Sin embargo, pese a que la serie apunta a una segunda temporada, por el momento no ha habido ningún anuncio oficial si habrá segunda parte o si solo fue destinada a ser un especial de ocho episodios en Netflix.

Pero los rumores de que la compañía está buscando más clientes que necesiten organizar sus hogares, podría significar que pronto se anunciará la renovación de la exitosa serie.

TRÁILER DE "¡A ORDENAR CON MARIE KONDO!"

SINOPSIS DE "¡A ORDENAR CON MARIE KONDO!"

La japonesa Marie Kondo, experta organizadora de fama mundial y autora de best-sellers sobre cómo ordenar y organizar de forma eficiente tu casa -especialmente la ropa-, ayuda a sus clientes a ordenar su hogar haciendo algunos cambios y los inspira para alcanzar la felicidad.