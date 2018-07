Luis Miguel: 5 cosas que no sabes del actor detrás de Luisito Rey

A unos días del final de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", te contamos datos que quizás no sabías sobre el actor Óscar Jaenada, quien encarna al odiado por todos Luisito Rey.

Luisito Rey, papá de Luis Miguel, es uno de los personajes más importantes de la serie porque no existe una buena novela -o serie- sin un "buen" villano, que nos haga revolver el estómago de cólera. El actor Óscar Jaenada se ha mimetizado tan bien con el personaje que a muchos les cuesta distinguir entre la realidad y la ficción.

El intérprete Óscar Jaenada no es mexicano sino español. Nació en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, el 4 de mayo de 1975. Actualmente tiene 43 años.

A continuación hacemos un repaso por su carrera incluyendo información poco conocida por los fans de "Luis Miguel, la serie":

Durmió en la calle

Antes de volverse un actor famoso, Jaenada atravesó problemas de dinero. Durmió en la calle hasta que un buen día encontró empleo como camarero en el Hard Rock Café de Madrid, en donde conoció al director Luis San Narciso, quien le dio la oportunidad de iniciar una carrera en la televisión y el cine.

Óscar Jaenada en uno de sus primeros papeles para la televisión. (Foto: Archivo)

Buen padre

A diferencia del fallecido Luisito Rey, Óscar Jaenada intenta ser un ejemplo para su hijo Aran, fruto de la relación que tuvo con la actriz española Bárbara Goenaga. En más de una entrevista ha contado que le cuesta mucho estar lejos de él, sin embargo, aceptó que viva con su mamá en España para que tenga una vida más tranquila y una educación estable.

Home #U #AJ #BasqueCountry #LLIBERTAT Una publicación compartida de Oscar Jaenada (@ojaenada) el 16 Mar, 2018 a las 10:43 PDT

Hollywood



En 2011 apareció en "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides", donde interpretó a un oficial español. Compartió roles con Penélope Cruz y Johnny Depp. Un año después, participó en "The Cold Light of Day" junto a Bruce Willis y Henry Cavill. Este año, aparecerá en la película "The Man Who Killed Don Quixote" de Terry Gilliam.



Óscar Jaenada como personaje de "Piratas en el Caribe". (Foto: Difusión)

Obsesivo

Óscar Jaenada es perfeccionista y cuando le tocó interpretar a Mario Moreno 'Cantinflas' en el año 2011, reveló que vio nueve veces cada una de las 51 películas del mexicano. "Fui muy constante, hasta quemé tres reproductores en DVD porque las 24 horas quería estar escuchando sus películas, repasar su trabajo y tener el acento muy medido (…) Las vi tantas veces que me percaté cómo sus ojos cambiaban en el momento en que empezaba a improvisar. Creo que tal vez rayé en la locura con el personaje", confesó.



Tráiler de "Cantinflas", película en la que es protagonista Óscar Jaenada. (Video: YouTube)

Premios

El intérprete ha sido reconocido por trabajo con premios de diversos países. Entre los que destacan un Goya y un Fotograma de Plata por la película "Camarón" (2005), en el que representó la vida del legendario cantante de flamenco español José Monje Cruz conocido como "Camarón de la Isla", y el premio Platino por su trabajo en "Cantinflas" (2014).