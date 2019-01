Viuda de Pablo Escobar sobre "Narcos": "Es irresponsable presentarlo como un héroe"

María Victoria Henao, la viuda de Pablo Escobar, consideró "irresponsable" que se presente como un héroe al narcotraficante más famoso del mundo en la serie "Narcos" de Netflix.

En una entrevista que ofreció a "La Vanguardia" de España tras el lanzamiento de su libro "Pablo Escobar: Mi vida y mi cárcel", la mujer se mostró crítica con este tipo de producciones.

"Es una falta de responsabilidad que diseñan esas series porque es muy peligroso para los jóvenes, (que no pueden) distinguir el daño que esta historia puede causar. Es incitarles a imitar a un personaje que no se debe imitar", manifestó.



"Mi Vida y Mi Cárcel con Pablo Escobar", es el título del libro de María Henao. (Foto: Ediciones Península)

María Victoria Henao también explicó que una de las razones que la llevaron a escribir el texto fue la indignación de ver cómo disociaron su imagen en la serie de televisión y en algunos medios de comunicación.

En ese sentido, María Victoria Henao precisó que le tomó 25 años darle forma a dicha publicación, en la que realiza más de una revelación sobre su vida junto a uno de los criminales más despiadados del mundo.

"Estaba esperando a que el miedo ( de todo lo que vivió junto a Pablo Escobar) se fuera, pero pasaban los años y el miedo no se iba (...) Me sentí con la responsabilidad de que mi nieto y mis hijos conocieran conociesen mi historia y mi dolor", indicó.

María Victoria Henao manifestó también que se siente en deuda con las víctimas de Pablo Escobar, a quien ahora considera un psicópata. "No sabes lo que me cuesta, por mis hijos y mis nietos, tenerlo que aceptar", dijo.

Por otro lado, María Victoria Henao, quien actualmente radica en Argentina, reveló que lleva varios años estudiando e impartiendo coaching y recibe a mujeres y hombres envueltos en relaciones tóxicas.

"A veces pasan años y años cavilando si te vas o no te vas de un maltratador o un adicto. Si a estas personas les cuesta tanto dar ese paso, yo aún no tengo la respuesta de qué se podía hacer viviendo con Pablo Escobar, que fue el hombre más poderoso de Latinoamérica. No es sencillo", sentenció.