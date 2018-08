El cantante argentino Pablo Ruiz reveló que le gustaría desarrollar su serie biográfica, aún en proceso, en donde tocará temas como sus éxitos y experiencias, así como otros más delicados como el lidiar con la censura de su propia compañía de discos.

Pero, ¿quién le gustaría que lo interpretara?. En entrevista, el intérprete de Cachetada dijo que luego de ver la serie de Luis Miguel, encontró a alguien que le gustaría ver involucrado en este proyecto: Juanpa Zurita.

"Hay un chico que interpreta a Alex Basteri en la serie de Luis Miguel... Juanpa Zurita, él me parece que podría hacer mi papel como de mis 15 años, de cuando di el estirón y eso".

Más allá de ser reconocido por darle un beso a Ricky Martin o el haber podido conocer a Luis Miguel años atrás, el argentino afirma que le gustaría que la gente lo recuerde como alguien que siempre defendió lo que creía y quiso hacer música que fuera reconocida.

"Me gustaría que se me recuerde por mi música y por una persona que luchó por su arte, sus ideales, su libertad y por eso quiero que se me recuerde. Por una persona que a pesar de que sufrió mucho en su carrera, y que fue congelado y encajonado por su discográfica, siguió adelante y que nunca perdí esa fe en Dios y en mí mismo. Encontré la fuerza en el amor para seguir dándole a mi público música y de mi".

(Fuente: El Universal)