"Pájaro soñador": cómo ver Erkenci Kus en español, historia, tráiler y personajes de la telenovela turca

“Pájaro soñador” (“Erkenci Kuş” en su idioma original) es una serie turca producida por Gold Film para Star TV en 2018 que cuenta la historia de amor entre una recién graduada universitaria que es obligada a trabajar en una agencia de publicidad, donde se enamora del hijo del dueño. Además, aborda rivalidades entre hermanos, celos profesionales, rencillas familiares, triángulos amorosos y otros problemas que amenazarán este romance.

La comedia romántica está protagonizada por Demet Özdemir (Sanem) y Can Yaman (Can) se estrenó el 26 de junio de 2018 en la cadena turca Star TV, pero llegó a España a través de Divinity el 8 de abril de 2019 y desde entonces ha causado furor internacionalmente. Incluso se ha confirmado una segunda temporada de la serie.

De acuerdo a Mediaset, las novelas turcas son ya el tercer contenido más visto de su plataforma online, MiTele, superadas únicamente por los programas “Gran Hermano” o “Supervivientes”, y “Mujeres y hombres y viceversa”.

Demet Özdemir y Can Yaman son los protagonistas de "Pájaro soñador" (Foto: Star TV) Demet Özdemir y Can Yaman son los protagonistas de "Pájaro soñador" (Foto: Star TV)

HISTORIA DE “PÁJARO SOÑADOR”

La historia de “Pájaro Soñador” se centra en una joven que debe ponerse a trabajar en un sitio de prestigio debido a las exigencias de sus padres, por lo que acaba en la empresa donde trabaja su hermana, una agencia de fotografía.

Allí conocerá a Can, un fotógrafo profesional que también es su jefe dentro de la empresa. En cuanto los jóvenes se conocen, ella cae rendida a sus pies y se enamora por completo. Pero hay una persona que intenta destrozar la carrera profesional del reconocido fotógrafo y esta contará con la ayuda de Emre, el propio hermano de Can, quien se guía por sus sentimientos hacia Aylin, la persona que pretende hundir a Can.

En un barrio humilde de Estambul lleno de tramas interesantes que involucra a otros personajes, la historia de amor entre Sanem y Can irá surgiendo poco a poco. ¿Triunfará finalmente el amor?

TRÁILER DE “PÁJARO SOÑADOR”

ACTORES Y PERSONAJES

Demet Özdemir como Sanem Aydın

Can Yaman como Can Divit

Özlem Tokaslan como Mevkibe Aydın

Cihan Ercan como Muzaffer Kaya (Zebercet)

Öznur Serçeler como Leyla Aydın

Berat Yenilmez como Nihat Aydın

Birand Tunca como Emre Divit

Sevcan Yaşar como Aylin Yüksel

Anıl Çelik como Cengiz Özdemir (Ceycey)

Tuğçe Kumral como Deren Keskin

Ceren Taşci como Ayhan Işık

Sibel Şişman como Güliz Yıldırım

Tuan Tunalı como Metin

Ali Yağcı como Osman Işık

Asuman Çakır como Aysun Kaya

Oğuz Okul como Rıfat

Feri Baycu Güler como Melahat

Kimya Gökçe Aytaç como Polen

Ahmet Somers como Aziz Divit

EQUIPO CREATIVO

Producción: Faruk Turgut

Dirección: Çağrı Bayrak

Guion: Ayşe Kutlu, İlker Barış, Yeşim Çıtak, Aslı Zengin, Banu Zengin Tak

Música: Cem Öget

¿CÓMO Y A QUE HORA VER LA TEMPORADA 1 DE “PÁJARO SOÑADOR”?

La primera temporada, de 40 episodios, de “Pájaro soñador” se estrenó el 26 de junio de 2018 en Turquía y el 8 de abril de 2019 en España.



“Pájaro soñador” se emite de lunes a viernes a las 16:45 horas en Divinity, también los puedes en su plataforma online. El lunes 3 de junio se trasmitirá el episodio 39.