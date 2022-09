Algunos meses después, en medio de esa nueva vida apacible bajo días soleados, junto a su novia y su madre, alejado de los escenarios, una llamada telefónica del monstruo del streaming sacó a Nicolás Ponce Noriega de su zona de confort. Más que un gran reto, dar vida a Paolo Guerrero en “Contigo Capitán” representa para el actor nacional hacer las pases con la actuación.

"Contigo Capitán”, la primera serie peruana para Netflix, aborda la batalla legal que libró el futbolista Paolo Guerrero contra la Asociación Mundial Antidopaje (WADA). (Foto: Netflix) / Pascal Mora / Netflix

“Creo mucho en el universo, en que las cosas pasan por algo y en el momento indicado, había probado tanto por todos lados, que cuando decido no actuar más, me llaman para decirme que creían que era el actor indicado para un proyecto de Netflix, pero que debían hacerme algunas pruebas. Pasé por un montón de pruebas, reuniones y todo se fue tornando más serio y el interés por mi trabajo fue creciendo”, cuenta el artista nacional.

“Luego vine a Lima para reunirme con los directores, y cuando ya me contaron que se trataba de interpretar a Paolo Guerrero, me corté y pinté el pelo, me compré lentes de contacto y una camiseta de Perú. Dejaron de comunicarse conmigo durante casi un mes, pensé que ya no pasaba nada, pero decidí jugar mi última carta. Le pedí a mi novia que me grabara un video hablando en portugués. Me puse un polo plomo muy parecido al que Paolo usó en la entrevista con Juan Pablo Sorín, y en quince minutos ya tenía listo el material. Se lo envié a la productora Delia para ver qué pasaba y, finalmente, me eligieron. Cuando ya estaba en el proyecto me comentaron que ese video fue decisivo para mi elección”, destaca, satisfecho.

“Contigo Capitán”, la primera serie peruana para Netflix, aborda la batalla legal que libró Paolo Guerrero contra la Asociación Mundial Antidopaje (WADA) cuando fue inhabilitado para jugar el Mundial Rusia 2018 tras resultar positivo en una prueba antidoping. Tiene en la dirección a Javier Fuentes‑León y Daniel Vega Vidal. El estreno está previsto para el 5 de octubre.

─¿Paolo o su mamá, Petronila Gonzales, tuvieron injerencia en tu elección?

No sé si ellos tuvieron que ver, pero una vez que me eligieron, Paolo me ayudó muchísimo. A pesar de que lo estaban operando en Alemania, estaba al tanto de todo lo que hacíamos.

─¿Te dio algunas recomendaciones para la construcción del personaje?

Nosotros nos conocimos hace tiempo, cuando salió con una amiga mía, el pata es demasiado sencillo, humilde, y ahora que nos vimos me contó su versión de lo que había pasado, cómo se sentía, cómo vivió esos días, y coincidimos en que esta serie le hará justicia a su carrera y a su nombre. Para este personaje averigüé muchísimo, fue una investigación ardua, recurrí a entrevistas, a conversaciones que Paolo tuvo con Jefferson Farfán, con su mamá y a situaciones ocurridas en 2018.

─A ‘Paolo’ se le escucha decirles a los representantes del TAS: “Estoy aquí para cumplirle el sueño a mi familia”, y a ‘Edwin Oviedo’ (Emilram Cossío): ”Mi nombre ha sido manchado injustamente”. ¿Paolo contribuyó con el guion?

Eso fue lo que Paolo nos contó, su sueño siempre fue ir al Mundial, es muy pegado a su familia, a sus padres, su círculo de amigos es muy pequeño, pasa mucho tiempo con sus primos. La serie es una ficción basada en hechos reales, es bien feeling, llega al corazón.

¿Los tatuajes que tienes, te los hiciste especialmente para la serie?

Tengo tatuajes míos, personales, pero me tuvieron que hacer muchísimos más, fue un trabajo arduo, porque Paolo tiene tatuajes característicos. Tuvieron que hacerme muchos sobre todo en la parte que se nota, en el cuello y debajo de la oreja.

Nico Ponce asegura que "Contigo Capitán" es un "golazo para el Perú". (Foto: Netflix) / Daniela Talavera / Netflix

─El número 11 que tienes en el cuello, ¿qué significa?

Es una filosofía de vida, numerología (refleja cualidades como idealismo, clarividencia, perfeccionismo, intuición y colaboración), que me ha traído cosas increíbles.

─¿Cómo fue la preparación física para interpretar a Paolo?

Tuve que bajar 10 kilos, fue un chambón, imagínate, estaba viviendo tranquilo en la playa, con mi chica y mi mamá, escapando de la pandemia, no gastaba mucha plata, estábamos en modo ahorro, disfrutando.

Nico Ponce tuvo que bajar diez kilos para interpretar a Paolo Guerrero. (Foto: Netflix) / Tomas Cuesta / Netflix

─Disfrutando, cuando llegó una de las mejores propuestas de tu vida profesional.

Yo diría que es la mejor propuesta de mi vida, porque es el inicio de algo que estuve persiguiendo durante mucho tiempo. Acá en Perú hice un montón de cosas, tampoco es que tenga una carrera de 70 años, pero he remado bastante. Este es el inicio de algo muy bonito para mí, he puesto una productora de cine y voy a empezar a producir mis propias cosas, quiero darle un giro al cine peruano, arriesgar un poco y hacer coproducciones internacionales.

─¿Cómo te va con el fútbol? ¿Tuviste que aprender para la serie?

Soy recontra futbolero, nunca me he dedicado al fútbol profesional, pero tengo mis pichanguitas de todos los miércoles con un equipo de actores y cantantes. Siempre he jugado fútbol, en la serie tuve que pelotear con ‘Sorín’.

─¿Qué representa para ti dar vida a Paolo Guerrero, el capitán por excelencia, un ícono deportivo nacional?

Un gran desafío, va a ser lindo recordar el momento del gol que Paolo le metió a Colombia y nos llevó al repechaje. La selección peruana lo es todo para mí, he estado en cada partido, he saltado, reído y llorado.

─¿Estás preparado para las críticas negativas sobre todo las relacionadas a las diferencias físicas entre Paolo y tú?

Estas empezaron cuando se conoció que yo iba a interpretar a Paolo. No había foto, nadie había visto nada, pero empezaron a llover las críticas con respecto al color de mis ojos. Estoy preparado, curtido, sin embargo creo que el peruano va a darse cuenta de que esta serie es una puerta importante para el Perú y los actores peruanos. Que Netflix haya producido una serie de seis capítulos, rodada en Europa, Brasil, Argentina y Perú es un golazo para nuestro país.