"Paquita Salas", ¿tendrá temporada 4 en Netflix?

“Paquita Salas” es una serie española que narra las aventuras de una agente buscadora de talentos y representante de actores y actrices. Luego de que su agencia PS Management pase por una crisis debido a su obsoleto estilo para manejar el negocio y que las actrices más famosas de su cartera la abandonen, Paquita sale en busca de nuevos talentos por todo el país.

En la segunda temporada de la serie de Netflix Paquita busca la raíz de sus problemas para hacer resurgir a su anteriormente exitosa agencia, y logra demostrarles a todos y a ella misma, que es una mujer fuerte y decidida.

Mientras en la tercera entrega, que se estrenó el viernes 28 de junio, de ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi Paquita tiene un encuentro con Macarena García que le cambia la vida y, para colmo, descubre las redes sociales.

Debido al éxito de esta temporada cargada de cameos y sorpresas los seguidores de la serie española se preguntan si “Paquita Salas” tendrá una cuarta temporada.

¿”PAQUITA SALAS” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Por lo visto en el episodio final de la tercera entrega, es inevitable pensar que ese sería el punto final en la historia de la famosa representante de actores, sin embargo, también podría tratarse de una simple pausa.

En el último encuentro FDS Live! de la temporada, Los Javis hablaron de la posible cuarta temporada y aseguraron que no descartan la producción de nuevos episodios de “Paquita Salas”, sin embargo, explicaron que podría tardar algún tiempo en llegar.

“Ni Netflix, ni nosotros, ni nadie nos hemos despedido de Paquita. Es verdad que hemos dejado la serie en un punto en el que tenemos que pensar cuándo y cómo, pero de momento no es una realidad. (…) Sí es verdad que hemos llegado a un punto en el que sería una tontería dejarlo aquí. Tal y como han mencionado hay muchas incógnitas abiertas a las que hay ganas de dar una respuesta. La vuelta, por eso, no será hasta que no tengan cosas que contar y hasta que la historia vaya antes del proyecto”, afirmó Javier Ambrossi.

Calvo agregó que la cuarta temporada "se tendrá que hacer" aunque dejó claro que "dentro de mucho tiempo". Sin embargo, Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre la renovación o cancelación de la serie española.

Una de las razones de la larga espera son los otros proyectos que Calvo y Ambrossi están desarrollando. Una de ellas es la serie “Veneno” de Antena 3, que cuenta la historia Cristina Ortiz, más conocida como ‘La Veneno’.

Los tercera temporada de "Paquita Salas" tiene 6 episodios (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4 DE “PAQUITA SALAS”?

Aunque Netflix renueve “Paquita Salas” para una cuarta temporada es complicado especular sobre una posible fecha de estreno, debido a que los creadores aseguraron que esta tardará en llegar.