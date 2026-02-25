Escuchar
Thomas Doherty, Shailene Woodley y Sterling K. Brown interpretan a los supervivientes del fin del mundo en "Paradise". (Foto: Disney/Composición)
Por Leslie A. Galván

El poder puede corromper a los políticos de formas que el cine y la televisión nunca han dejado de retratar. La serie nominada al Emmy el año pasado, “Paradise”, es prueba de ello. Protagonizada por Sterling K. Brown, recordado por la nominación al Oscar de “American Fiction” (2023), la ficción se construye como una alegoría de los multimillonarios que no solo influyen en los gobiernos, sino que diseñan su propia versión de la salvación ante un inminente apocalipsis.

