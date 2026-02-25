El poder puede corromper a los políticos de formas que el cine y la televisión nunca han dejado de retratar. La serie nominada al Emmy el año pasado, “Paradise”, es prueba de ello. Protagonizada por Sterling K. Brown, recordado por la nominación al Oscar de “American Fiction” (2023), la ficción se construye como una alegoría de los multimillonarios que no solo influyen en los gobiernos, sino que diseñan su propia versión de la salvación ante un inminente apocalipsis.

La primera temporada de “Paradise” está disponible en Disney+. Los tres primeros episodios de la segunda entrega estarán en la plataforma desde el 23 de febrero y luego serán estrenos semanales hasta completar los ocho capítulos en marzo.

Cuando el mundo se precipita hacia el colapso climático tras la erupción de un volcán, varias potencias entran en guerra nuclear. La primera temporada de “Paradise” abre el tablero con el presidente Cal Bradford (interpretado por James Marsden), quien recluta como su jefe de seguridad al agente Xavier Collins (interpretado por Sterling K. Brown). Será él quien, poco después, encuentre al mandatario muerto en su habitación. Hasta ese momento, todo parece encaminado a un thriller conspirativo al estilo de Oliver Stone y su lectura sobre John F. Kennedy; sin embargo, la serie pronto desplaza el misterio hacia un entramado de poder y supervivencia en medio del colapso ambiental.

Sterling K. Brown interpreta a Xavier Collins, agente de seguridad presidencial que encamina una rebelión contra el poder en la segunda temporada de "Paradise". (Foto: Disney/Composición)

“Paradise”, traducido al español, significa “Paraíso”. El nombre ironiza una réplica casi perfecta de la Tierra construida en un búnker bajo Colorado, donde solo 25 mil personas fueron elegidas para sobrevivir. Ante cámaras, manda el presidente, pero detrás está Samantha Redmond, alias “Sinatra”, interpretada por Julianne Nicholson, la multimillonaria que financia y controla el refugio. Es casual que críticos vean en ella un eco de Elon Musk y de las tensiones del poder global actual.

“En mi vida, nunca me han empujado a un punto en el que tenga el descubrimiento de un límite moral”, explica Nicholson, actriz estadounidense y ganadora del premio Emmy 2025 por su trabajo en “Mare of Easttown”. “La naturaleza de Sinatra surge de proteger a su familia, pero en la segunda temporada descubrimos que esa no es su única motivación, porque nunca se trató solo de construir un búnker”, agrega.

“Paradise”, Temporada 2

Una escena clave enfrenta a Samantha con Collins: por decisiones del presidente —convertido en títere de Sinatra—, el agente Xavier perdió a su esposa en la superficie y ahora está decidido a regresar por ella, incluso si salir del búnker implica una misión casi suicida. Así, la segunda temporada adopta un giro de supervivencia al estilo de “Lost” donde Xavier sobrevive al choque de un avión usurpado y vuelve a suelo estadounidense en busca de la madre de sus dos hijos.

“A lo largo de la primera temporada, hay un alto nivel de vigilancia y alerta de parte de Xavier”, comenta Sterling K. Brown sobre su personaje. El actor es recordado también por sus papeles en “This is Us” y “Black Panther” (Marvel Studios). “Es un hombre de servicio que vive para hacer su trabajo y para hacerlo bien. Diría que tenemos mucho en común. Y, para ser claro, creo que Xavier es mejor persona que Sterling, pero él le pide a Sterling que se apoye en algunas de sus mejores facetas”, dice.

Si la primera temporada transcurría entre intrigas dentro del búnker, la segunda se instala en un Estados Unidos en escombros. Allí surge la química entre el superviviente Link, interpretado por Thomas Doherty, y la joven Annie, a cargo de Shailene Woodley.

“Éramos fans de la primera temporada y sabíamos del tema, así como sabíamos de Dan Fogelman”, dice la actriz junto a su compañero de reparto; hace referencia al guionista de la serie, que además es conocido por su trabajo en “This is Us”.

Conocida por “Bajo la misma estrella” y “Big Little Lies”, Woodley también ha sido una voz activa fuera de pantalla: fue arrestada en 2016 durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access y apoyó públicamente la campaña presidencial de Bernie Sanders, reforzando su perfil como activista ambiental y política.

Thomas Doherty, actor y cantante escocés, interpreta a Link, un sobreviviente clave en la debacle de la tierra que presenta la serie "Paradise". (Foto: Disney/Composición)

“‘Paradise’ es sin duda lo mejor de mi carrera como actor hasta hoy”, cuenta el actor y cantante escocés Thomas Doherty, rostro que derrite a las fans de la expansión de “Gossip Girl” (2021). “Realmente no nos tomamos en serio a nosotros mismos, sino nuestro trabajo como actores”, cuenta sobre su relación con Shailene en la serie. “La primera escena que Thomas y yo tuvimos juntos fue donde decidimos ser vulnerables el uno con el otro, y nos derrumbamos en los brazos del otro”, agrega Woodley.

Link y Annie (Thomas Doherty y Shailene Woodley) viven un romance en "Paradise". (Foto: Disney/Composición)

Es, en el apocalipsis, donde las personas empiezan a sentir el suelo tambalearse. La actriz se ríe: “Creo que hay algunos momentos de mi vida donde he tenido que construir desde cero, pero no es algo que quiera compartir públicamente. ¡Pero soy humana!”, dice mientras Doherty no para de reír. Entonces, él respira y dice: “La vida es la vida”, se quedan sin palabras. “Es lo que es”, sonríe la actriz.