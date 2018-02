Antes de normalizarse la TV por cable y cuando Netflix no era siquiera fantasía, los niños solo tenían una pantalla para distraerse: el televisor. Si creciste en los años 80s o 90s, lo más probable es que hayas visto “Patoaventuras”, cuya nueva versión llega a Latinoamérica este fin de semana.

En los años 80 los productores del nuevo “Patoaventuras”, Matt Youngberg y Francisco Angones, no se perdían ni un episodio de la serie. Este 2018 su labor es más difícil: competir contra el smartphone, contra internet, y hacer que los niños —y también los adultos— se emocionen por lo que le ocurra a Hugo, Paco, Luis, Rosita y el tío Rico. El Comercio conversó con los creadores.

¿Qué elementos de la serie original que quisieron incorporar en su versión?

Matt: Cuando empezamos, se trataba de descubrir qué amaba la gente de la serie. ¿Por qué conectaba con toda una generación de niños del mundo? Una de las cosas con las que tropezamos es que estos eran personajes que la gente conocía y, realmente, amaba. Y los pusieron en situaciones inesperadas, aventuras. Eso parecía ser parte de la fórmula clave de “Patoaventuras”.

Francisco: En ese entonces cualquier serie de acción o aventura era muy seria y las comedias eran muy absurdas. Es como si el "Patoaventuras" original encontrara el punto preciso entre las emocionantes aventuras de acción y las grandes comedias con relaciones familiares.

Volví a ver un episodio de la serie clásica y me di cuenta que Hugo, Paco y Luis no tenían personalidades diferenciadas ¿Qué tan distintos son ahora?

Matt: Queríamos que esta sea una familia moderna, con los pies en la tierra. Necesitábamos dar personalidades originales a los sobrinos, basadas en el orden de nacimiento. Hugo, que es el mayor, es más cuidadoso, el responsable. Paco tiene el clásico síndrome del hijo del medio, intenta sobresalir. Luis es el más joven, puede salirse con la suya sin que nadie se dé cuenta, puede pasar desapercibido y quiere hacer algo de dinero sin que nadie se entere. De una manera divertida, basamos todas sus personalidades en Rico McPato; donde Hugo es el cerebro del tío, Paco el valor, Luis el amor por los tesoros y el dinero y Rosita el espíritu aventurero.

Escribir "Patoaventuras" ha sido divertido, pero presumo que escribir de Rosita lo ha sido incluso más. En el primer episodio ella es una fuerza de la naturaleza.

Matt: En la serie original Rosita no tenía mucha personalidad, en cierto modo solo seguía al grupo. No era tan central en la historia como queríamos. Al pensar en las relaciones entre personajes, entendimos que ella es muy buena en la aventura, preparada al extremo; pero no tiene experiencia con el mundo real. Sabe poner una trampa, pero no usar la máquina de gaseosas del restaurante. Queríamos que haga equipo con los trillizos, que no solo sea un secundario.

Francisco: En cierto modo representa al fan, ama a Rico McPato y a Donald, y sabe todo sobre ellos, le emociona acompañarlos.

Los niños de ahora están rodeados por mucha más información que en los 80. ¿Qué ofrece "Patoaventuras" que los chicos no encontrarán en otro lado?

Matt: Los chicos tienen acceso a todo lo que quieren, podrían ver el "Patoaventuras" original en un fin de semana en sus teléfonos. ¿Qué podemos ofrecer que no encontrarán en otro lado? Pues los personajes, no porque fueran de Disney, sino que tuvieran personalidades reales y su relación con la familia. Queríamos asegurarnos que esta familia haga eco con los espectadores, de modo que quisieran saber qué pasaba con ellos.

Francisco: Siempre dijimos que es una serie sobre una familia, pero que casualmente es la familia del mayor aventurero del mundo. Queríamos darles rivalidades y alianzas, oscuros y profundos secretos que pudiéramos explorar en un amplio periodo de tiempo para ver cómo funciona esta familia. Es algo que no puedes tener en bocados pequeños, de verdad quieres vivir con estos personajes y disfrutarlos.

Última pregunta: ¿Qué tan seguido cantan el tema de "Patoaventuras" en la oficina? Y no me digan que no lo hacen, porque no les creeré.

Matt: Definitivamente lo cantamos demasiado (Risas).

DATOS

“Patoaventuras: ¡Woo-oo!”, especial de una hora. Domingo 4 de febrero a las 11:00 a.m. en todos los canales Disney, así como la página Facebook del canal.

El resto de episodios se transmitirá semanalmente desde el 4 de marzo en Disney Channel.