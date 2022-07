Triste noticia para los seguidores de “Sex Education”. Patricia Allison, actriz que da vida a Ola, anunció que no formará parte de la cuarta temporada de la exitosa producción de Netflix.

En conversación con el programa radial “Breakfast with Yinka and Shayna Marie”, la celebridad de 27 años indicó que le llegaron ofertas de actuación y quiere probar nuevas oportunidades.

“Absolutamente me ha encantado estar en ‘Sex Education’... pero desafortunadamente no me uniré al equipo para la temporada 4″, indicó un poco apenada.

“Lamento mucho tener que decirles eso, muchachos. Pero han surgido otras oportunidades. He estado en la serie durante tres años y realmente me ha encantado”, añadió Allison.

Cuando se le consultó si tomar la decisión de dejar la serie fue difícil, la actriz respondió: “Absolutamente, pero creo que tengo que despedirme en algún momento, lo cual es un poco triste, pero vendrán otras cosas y eso es realmente emocionante”.

“Sex Education” regresará a la plataforma Netflix con su cuarta temporada en setiembre de 2022 con Asa Butterfield y Emma Mackey como protagonistas.