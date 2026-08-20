Paula Holguín, futbolista nacida en Londres y de padres peruanos, forma parte de la cuarta temporada de “Ted Lasso”, una de las series deportivas más populares de Apple TV. La delantera aparece en el tercer episodio de la nueva entrega, como una de las futbolistas que se enfrentan al AFC Richmond femenino en un partido amistoso.

La presencia de Holguín en la producción llega meses después de uno de los momentos más importantes de su carrera: su convocatoria a la selección peruana femenina. En marzo de este año, la atacante debutó con la Bicolor frente a El Salvador y se convirtió en la primera futbolista nacida en Inglaterra en representar a Perú a nivel internacional.

Según contó a El Comercio, Holguín creció en Londres dentro de una familia profundamente vinculada con la cultura peruana. Sus padres llegaron a Inglaterra desde Perú cuando tenían 18 años y se encargaron de mantener las tradiciones en casa. La futbolista visita nuestro país desde que tenía dos años y creció comiendo comida peruana y hablando español.

Paula Holguín forma parte de un episodio en la comedia más popular de Apple TV, Ted Lasso. ( Foto: Captura de video / Ted Lasso)

La atacante logró consolidarse como una de las piezas importantes en el fútbol inglés. En la temporada 2024-25 marcó 13 goles en todas las competiciones. Su perfil como delantera destaca por su fortaleza física, capacidad para jugar de espaldas y definición, características que llamaron la atención del comando técnico de la selección peruana.

Su llegada a la Bicolor fue especialmente significativa para ella y su familia. Tras recibir la convocatoria, Holguín contó que uno de sus grandes objetivos es convertirse en una jugadora habitual de la selección, llevar a Perú a un Mundial y luchar por ganar la Copa América. “Siempre que el destino final sea Lima, yo estoy feliz”, declaró a El Comercio durante su primera concentración con el equipo nacional.

En ese contexto, su aparición en “Ted Lasso” suma un capítulo particular a la historia de la futbolista peruana. La cuarta temporada de la serie se estrenó el 5 de agosto y presenta un nuevo desafío para Ted Lasso, personaje interpretado por Jason Sudeikis: regresar a Richmond para dirigir a un equipo femenino de segunda división.

"Ted Lasso" temporada 4 marca el retorno a la serie de Jason Sudeikis en el rol principal; Tanya Reynolds ("Sex Education") es la coach Alice Chilton. / Colin Hutton

“Ted Lasso” es una comedia deportiva centrada en un entrenador estadounidense que llega al fútbol inglés pese a no tener experiencia en ese deporte. La cuarta temporada cambia el foco hacia el fútbol femenino y sigue la formación de las “Lady Greyhounds”, mientras Ted y sus jugadoras enfrentan nuevos retos dentro y fuera de la cancha. La serie estrena sus episodios semanalmente en Apple TV.