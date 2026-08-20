Paula Holguín forma parte de un episodio en la comedia más popular de Apple TV, Ted Lasso. ( Foto: Captura de video / Ted Lasso)
Paula Holguín forma parte de un episodio en la comedia más popular de Apple TV, Ted Lasso. ( Foto: Captura de video / Ted Lasso)
Por Redacción EC

Paula Holguín, futbolista nacida en Londres y de padres peruanos, forma parte de la cuarta temporada de “Ted Lasso”, una de las series deportivas más populares de Apple TV. La delantera aparece en el tercer episodio de la nueva entrega, como una de las futbolistas que se enfrentan al AFC Richmond femenino en un partido amistoso.

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