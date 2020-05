Las aventuras fantásticas de “Percy Jackson” desembarcarán en la pequeña pantalla con una serie en la plataforma Disney+. Así lo anunció hoy en Twitter el escritor estadounidense Rick Riordan, que es el autor de las exitosas novelas de “Percy Jackson”.

“No podemos decir mucho más en este momento, pero estamos muy emocionados con la idea de una serie de acción real y de la más alta calidad que siga la narración original de los cinco libros de ‘Percy Jackson’ empezando con el libro ‘The Lightning Thief’ en la temporada uno”, dijo junto a su esposa Becky Riordan.

“Estén seguros de que Becky y yo estaremos involucrados en persona en cada aspecto de la serie”, prometió en un mensaje de Twitter que, en sus primeras diez horas, acumuló más de 54.000 retuits y más de 160.000 “Me gusta”.

Conocida por su nombre completo como "Percy Jackson & the Olympians", esta saga que reimagina y actualiza la mitología de la antigua Grecia está formada, fundamentalmente y al margen de otros volúmenes complementarios, por cinco libros: "The Lightning Thief", "The Sea of Monsters", "The Titan's Curse", "The Battle of the Labyrinth" y "The Last Olympian".

Los dos primeros títulos fueron adaptados al cine.

Chris Columbus (“Home Alone”, 1990; “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, 2001) dirigió “Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief” (2010) con un reparto liderado por Logan Lerman y Alexandra Daddario que incluía a otros actores muy contrastados como Pierce Brosnan, Sean Bean, Rosario Dawson o Uma Thurman.

Conservando a sus dos jóvenes protagonistas y con Thor Freudenthal (“Diary of a Wimpy Kid”, 2010) en la silla de director, poco después llegó la secuela “Percy Jackson: Sea of Monsters” (2013).

Las dos cintas de “Percy Jackson” recaudaron 425 millones de dólares en todo el mundo, según los datos del portal Box Office Mojo.

Por el momento no se han dado a conocer detalles del elenco de la serie de “Percy Jackson” en Disney+ aunque se presupone que será un reparto diferente al de las películas.

VIDEO RECOMENDADO

‘La Pánfila’ dio positivo a coronavirus: “Ya vino el Ministerio de Salud”

'La Pánfila' dio positivo a coronavirus