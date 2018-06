Peter Jackson no será parte de la serie de "El Señor de los Anillos"

Desde hace un tiempo se sabe que Amazon prepara una serie ambientada en el universo de "El Señor de los Anillos" y los fans han especulado largamente con que Peter Jackson estaría involucrado en este ambicioso proyecto.

Como se recuerda, Jackson fue el director de las más recientes adaptaciones cinematográficas que han tenido los libros de J. R. R. Tolkien. Tras meses de rumores, ha sido el mismo Jackson quien ha desmentido esta información esta semana.

"No estoy involucrado del todo con la serie de 'El Señor de los Anillos'. Entiendo que mi nombre pueda surgir, pero no sucede nada conmigo con respecto a este proyecto", contó el cineasta al medio francés AlloCiné.

Más adelante, Peter Jackson admitió que sí hubo un acercamiento con Amazon, como señalaban algunos comentarios y pareció agradarle la idea que le presentaron.

"Tuve una conversación telefónica con Amazon sobre eso, creo que fue hace un año. Tuve la sensación de que hacen exactamente lo que la serie necesita, tienen buenas intenciones", dijo el cineasta.

Más allá de esto, la naturaleza del proyecto no se ajustaba a su forma de trabajo, por lo que decidió no involucrarse en la serie de "El Señor de los Anillos".

"Es fascinante y emocionante; sin embargo, yo no sería la persona responsable de la serie como un todo y es por esta razón que nunca he estado a cargo de una serie por un periodo tan largo", sostuvo Peter Jackson. "No sería muy apropoado para mí ser el 'showrunner' (productor general) de este proyecto", añadió.

Los rumores y especulaciones que aparecieron durante el último mes también señalaban que, el director tenía dos ofertas importantes, siendo la primera la de Amazon y la segunda proveniente de DC. En este último caso, Jackson sí fue tajante al negar esta versión.

"No es verdad. Nunca tuve conversaciones sobre eso. No soy fan de los cómics, nunca he leído uno, por lo que no estoy particularmente interesado en adaptar uno al cine", afirmó el cineasta.

"No estoy involucrado en ninguna película de DC o serie de 'El Señor de los Anillos', pero estoy bien con ello. ¡Tengo suficientes proyectos que me mantienen ocupado!", sentenció Peter Jackson.

Por lo pronto, uno de los grandes rumores en torno a la producción de Amazon ha quedado desmentido, pero los seguidores de "El Señor de los Anillos" y la obra de Tolkien siguen a la espera de más información.