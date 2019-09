"Pokemon": ¿Veintidós años después, Ash por fin ganará la liga?

Cada temporada del anime "Pokémon", desde que empezó en 1997, tiene algo en común: el protagonista, al final de su viaje, tiene que participar en un torneo contra otros entrenadores. No obstante, Ash ha perdido todos estos campeonatos.

Eso podría cambiar este mes de septiembre del 2019, cuando Ash se enfrente a Gladion en la final de la Liga Pokémon de la región de Alola; campeonato que ha tenido como participantes a personajes que se dieron a conocer desde que la temporada empezó en 2016.

Ash llegó a la final con Pikachu y Torracat tras derrotar a Guzma, líder del Team Skull que utilizó a Scizor y Golisopod. También estará en la final Gladion, cuyo Silvally venció al Turtonator de Kiawe.

Si Ash gana el combate contra Gladion no solo será declarado campeón de la Liga Alola, también tendrá la oportunidad de enfrentarse al entrenador Pokémon más famoso de la región: Masked Royal, quien es en realidad el Profesor Kukui.

¿Podrá Ash cambiar su suerte? La respuesta llega en las próximas semanas. La batalla contra Gladion empieza el domingo 8 de septiembre a las 6:00 p.m. (hora de Japón) por TV Tokyo.

HORA PARA VER LA FINAL DE LA LIGA ALOLA (DOMINGO 8)

México: 4:00 a.m.

Ecuador: 4:00 a.m.

Colombia: 4:00 a.m.

Perú: 4:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 7:00 a.m.

ANTECEDENTES DE LA LIGA POKÉMON

Si bien Ash nunca ha ganado una Liga Pokémon que aparece en los juegos, sí fue declarado campeón de la Liga Naranja; torneo exclusivo del anime desarrollado en un archipiélago.

Por lo pronto, este es el récord de Ash Ketchum en todas las competencias oficiales de la Liga Pokémon:

Liga Kanto: Top 16

Liga Johto: Top 8

Liga Hoenn: Top 8

Liga Sinnoh: Top 4

Liga Unova: Top 8

Liga Kalos: Segundo lugar.