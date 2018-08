"Pokémon": falleció Unsho Ishizuka, la voz del profesor Oak

Uno de los personajes sin los que "Pokémon" no sería lo mismo es el profesor Oak, investigador de las criaturas que dan nombre a la historia y que tanto dinero han generado en todo el mundo. El actor que le dio vida en su idioma original falleció.

Se trata Unshō Ishizuka, nacido en la prefectura japonesa de Fukui en 1951, quien dejó de existir a los 67 años por un cáncer al esófago. Como informa Anime News Network, antes de su muerte recibió tratamientos que resultaron inefectivos.

Además de Oak, el actor también interpretó a Mr. Satán en "Dragon Ball Kai" y "Dragon Ball Super" en reemplazo de Daisuke Gouri (también fallecido). Ishizuka también dio vida a otros personajes, entre ellos Joseph Joestar de "Jojo's Bizarre Adventure".

En "Pokémon", el actor se mantuvo como el reconocido investigador de criaturas durante los más de 20 años en los que se ha transmitido el anime, así como el narrador. Uno de sus más recientes roles en la franquicia fue narrar la película "Pokémon: The Power of Us".

El debut de Unshō Ishizuka como actor de voz ocurrió en la serie animada "Giant Gorg" de 1984, tras lo cual se dejó escuchar en otros clásicos, como es el caso de "Violence Jack" y "Cowboy Bebop".