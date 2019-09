"Pokemón": hoy y canal para ver quién será el campeón de la Liga Alola

Tras más mil episodios transmitidos y 22 años en nuestras pantallas... ¿será posible que Ash Ketchup, el eterno perdedor, gane una de las ligas principales de "Pokémon"?

Eso parece insinuar unas imágenes filtradas en las que aparece el personaje con un apellido que hacer recordar a cierto condimento sujetando con ademán protector el trofeo de la Liga Alola mientras mira sorprendido a una escena fuera del encuadre.

Ash Ketchum sostiene el trofeo de la Liga Alola. (Foto: TV Tokyo)

A su costado se encuentra Masked Royal, identidad secreta del profesor Kukui que es conocido como el mejor entrenador de Pokémon en la región.

Si esto significa que Ash venció a Gladion y se coronó por fin como campeón de una liga oficial, o una cruel broma para aquellos que todavía creen que este entrenador podrá alguna vez alcanzar la gloria, tendremos que esperar a que se emita el capítulo este domingo 15 de setiembre a las 6:00 p.m. (hora de Japón) por TV Tokyo.

HORA PARA VER EL POSIBLE TRIUNFO DE ASH (DOMINGO 15)



México: 4:00 a.m.

Ecuador: 4:00 a.m.

Colombia: 4:00 a.m.

Perú: 4:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 7:00 a.m.

ANTECEDENTES DE LA LIGA POKÉMON

Si bien Ash nunca ha ganado una Liga Pokémon que aparece en los juegos, sí fue declarado campeón de la Liga Naranja; torneo exclusivo del anime desarrollado en un archipiélago.



Por lo pronto, este es el récord de Ash Ketchum en todas las competencias oficiales de la Liga Pokémon:



Liga Kanto: Top 16

Liga Johto: Top 8

Liga Hoenn: Top 8

Liga Sinnoh: Top 4

Liga Unova: Top 8

Liga Kalos: Segundo lugar.