El acto chileno José Pedro Balmaceda Pascal, conocido como Pedro Pascal, ha tenido tres nominaciones a los premios Emmy del 2023 en la categoría de Mejor actor de serie de drama por su participación en “The Last of Us”, de HBO.

De acuerdo con la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión que organiza la premiación, el actor competirá con estrellas de la industria como Jeff Bridges (The old man), Bob Odenkirk (Better call Saul) y Jeremy Strong, Brian Cox y Kieran Culkin, todos por Succession, también de HBO.

Bella Ramsey, quien encarna al personaje de Ellie en The Last of Us también consiguió su propia nominación por Mejor actriz de serie de drama.

Otras nominaciones de Pedro Pascal

Por otro lado, Pascal sumó otras 2 nominaciones, esta vez a Mejor actor invitado de serie de comedia, por su participación en Saturday Night Live (SNL), y Mejor narrador, por su trabajo en la docuserie Patagonia: Life on the edge of the world.

Como se recuerda, Pascal condujo un episodio de SNL donde habló acerca de su vínculo con Chile y contó con la participación de su amiga, la actriz Sarah Paulson.

Asimismo, Patagonia: Life on the edge of the world (2022) es una producción de CNN que explora la vida silvestre, los paisajes y las historias humanas de la Patagonia. Pascal narra los seis episodios.

¿Cuándo se realizará la ceremonia de los premios Emmy 2023?

La ceremonia principal de los Emmy está programada para el próximo 19 de septiembre, en esa fecha el actor podría convertirse en el próximo ganador de cualquier de las categorías a las que ha sido nominado.