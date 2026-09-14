Noah Wyle vuelve a posicionarse entre los favoritos de los premios Emmy 2026 gracias a su trabajo en “The Pitt”, la serie médica que se ha consolidado como una de las producciones más destacadas de la televisión. (Foto: HBO Max)
Noah Wyle vuelve a posicionarse entre los favoritos de los premios Emmy 2026 gracias a su trabajo en “The Pitt”, la serie médica que se ha consolidado como una de las producciones más destacadas de la televisión. (Foto: HBO Max)
Por Redacción EC

La gala de entrega de los premios Emmy 2026 se celebrará este 14 de setiembre en Peacock Theater de Los Ángeles. En esta edición, Noah Wyle vuelve a posicionarse entre los favoritos gracias a su trabajo en “The Pitt”, la serie médica que se ha consolidado como una de las producciones más destacadas de la televisión.

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