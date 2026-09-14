La gala de entrega de los premios Emmy 2026 se celebrará este 14 de setiembre en Peacock Theater de Los Ángeles. En esta edición, Noah Wyle vuelve a posicionarse entre los favoritos gracias a su trabajo en “The Pitt”, la serie médica que se ha consolidado como una de las producciones más destacadas de la televisión.

Noah Wyle llega a la 78.ª edición de los premios con una nueva nominación por su interpretación del doctor ‘Robby’ Robinavitch, en la categoría de Mejor actor principal de drama. El reconocimiento marca otro momento importante en su trayectoria, ya que busca volver a levantar otro galardón.

El actor, reconocido por su trayectoria en la televisión estadounidense, llega a esta nueva edición de los Emmy con el respaldo de una interpretación que ha recibido elogios por su intensidad y profundidad.

Noah Wyle ganó los premios Emmy, Critics' Choice Awards y Globos de Oro gracias a su interpretación como el Dr. Michael "Robby" Robinavitch en la serie médica "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

La producción sigue el día a día de un equipo médico en un hospital de Pittsburgh, con historias que combinan emergencias, conflictos personales y la presión constante de trabajar en primera línea. Ese enfoque ha convertido a “The Pitt” en una de las series que más expectativas genera en la temporada de premios.

Esta etapa representa además una oportunidad para Noah Wyle de seguir consolidando su regreso a los grandes reconocimientos televisivos. Su experiencia en dramas médicos, especialmente por su recordado papel en “Urgencias” (ER), ha hecho que su participación en “The Pitt” tenga un significado especial.

El éxito de “The Pitt” aumenta la exposición de Wyle durante los premios Emmy. La serie se encuentra entre las producciones más comentadas, lo que ha reforzado su presencia ante el público y la crítica especializada.

La segunda entrega de la serie "The Pitt" explora los casos médicos de emergencia que surgen durante las celebraciones del 4 de julio (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

Cabe destacar que “The Pitt” llega como la producción con más nominaciones, con 25 candidaturas, apenas una por encima de “Hacks”. En la categoría de comedia, sin embargo, la serie de HBO Max parte como una de las grandes favoritas para cerrar su historia con más reconocimientos.