El actor Oscar Isaac y el intérprete colombiano Carlos-Manuel Vesga son las principales figuras latinas entre los nominados de los premios Emmy 2026. (Foto: Monica Schipper - Savion Washington / AFP)
El actor Oscar Isaac y el intérprete colombiano Carlos-Manuel Vesga son las principales figuras latinas entre los nominados de los premios Emmy 2026. (Foto: Monica Schipper - Savion Washington / AFP)
Por Redacción EC

Los principales premios de la televisión, los Emmy 2026, se celebrarán este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles, en una edición con apenas presencia hispana. El actor de origen guatemalteco Oscar Isaac parte como el gran favorito para alzarse con su primer galardón a mejor actor por su aclamado papel en la miniserie de Netflix “Beef”, y el colombiano Carlos-Manuel Vesga emergen como la principal representación latinoamericana.

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