Los principales premios de la televisión, los Emmy 2026, se celebrarán este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles, en una edición con apenas presencia hispana. El actor de origen guatemalteco Oscar Isaac parte como el gran favorito para alzarse con su primer galardón a mejor actor por su aclamado papel en la miniserie de Netflix “Beef”, y el colombiano Carlos-Manuel Vesga emergen como la principal representación latinoamericana.

En la categoría a mejor actor, Oscar Isaac compite con Riz Ahmed (“Bait”), Jason Bateman (‘Black Rabbit’), Charlie Hunnam (“Monster: The Ed Gein Story”) y Matthew Rhys (“The Beast in Me”).

Por su parte, Carlos Vesga, pese a presentar pocas posibilidades en la contienda a mejor actor de reparto por el drama “Pluribus” de Apple TV, medios como Variety califican su actuación como una de las sorpresas de la temporada y señalan que merece ganar.

La segunda temporada de la serie antológico, "Bronca" ("Beef"), se estrenó el 16 de abril por Netflix. Oscar Isaac y Carey Mulligan protagonizan esta historia de rivalidades laborales y de clase dentro de un exclusivo club de campo. (Foto: Netflix)

Mayor consenso encuentra la prensa especializada en Noah Wyle, quien salvo sorpresa volverá a alzarse con el galardón a mejor actor por la segunda temporada de “The Pitt”, mientras que para el apartado de comedia, Hollywood parece inclinarse hacia Matthew Rhys, por “Widow’s Bay”.

También parece haber acuerdo en los apartados a mejor actriz, con Jean Smart (“Hacks”) a la cabeza en comedia, Rhea Seehorn, “Pluribus”, en drama y Carey Mulligan en la categoría de miniserie (“Beef”).

De lograrlo, Smart se convertiría en la primera intérprete femenina en alzarse con un Emmy a mejor actriz por cada temporada de “Hacks”.

A lo largo de la serie "Hacks", la galardonada actriz estadounidense Jean Smart asume el rol protagonista de Deborah Vance, una legendaria comediante de stand-up (Foto: Universal Television / HBO Max)

Más allá de los fenómenos televisivos, los Emmy también miden el pulso de las grandes plataformas de contenidos en línea, con Apple TV como la más galardonada de la edición por el momento, con 19 premios, mientras que HBO Max ostenta 16 y Netflix, 13 en esta reñida contienda.

La ceremonia también prevé celebrar un reencuentro con los elencos de Charlie’s Angels (“Los Ángeles de Charlie”) y “Buffy the Vampire Slaye” (“Buffy, la cazavampiros”), además de un homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años.

Con información de EFE.