La gala de los premios Emmy 2026 cuenta con grandes sorpresas entre sus nominados. Tal es el caso de la serie “Widow’s Bay”, que se convirtió en una de las gratas apariciones en la gala. La producción de Apple TV+ llegó a la competencia como una ficción debutante y consiguió 19 nominaciones, la tercera cifra más alta de esta edición, solo detrás de “The Pitt” y “Hacks”.

La producción llamó la atención desde su estreno gracias a una propuesta que combina comedia, terror y elementos sobrenaturales. Su historia transcurre en un pueblo ficticio y apuesta por una atmósfera particular que rápidamente generó comentarios entre los espectadores.

Uno de los factores que hizo más llamativa su presencia en los Emmy fue el momento de su lanzamiento. La serie tuvo un crecimiento progresivo basado en el boca a boca y llegó a las nominaciones pese a que sus tres últimos episodios no fueron considerados para esta edición por el calendario de elegibilidad.

Jeff Hiller es parte del elenco de la serie de terror "Widow's Bay" (Foto: Apple TV)

“Widow’s Bay” compite por el premio a Mejor serie de comedia y también consiguió candidaturas para varios integrantes de su elenco. Entre ellos destacan Matthew Rhys, Stephen Root, Kate O’Flynn y Dale Dickey, quienes fueron reconocidos por sus respectivas interpretaciones.

Además, la producción ya tiene motivos para celebrar. Durante las ceremonias previas de los Emmy consiguió ocho premios, incluido el reconocimiento para Betty Gilpin como Mejor actriz invitada de comedia por su participación en un episodio ambientado en 1702. Este fue el primer Emmy de su carrera.

¿Cuándo son los Emmy 2026?

La ceremonia principal de los Emmy 2026 se celebrará el lunes 14 de septiembre. Mariska Hargitay será la encargada de conducir la gala, que reunirá a las principales producciones y figuras de la televisión estadounidense.

Mariska Hargitay hace historia al ser anunciada como presentadora de la gala de los Emmy. (Foto: Dia Dipasupil / AFP)

“The Pitt” llega como la producción con más nominaciones, con 25 candidaturas, apenas una por encima de “Hacks”. En la categoría de comedia, sin embargo, la serie de HBO Max parte como una de las grandes favoritas para cerrar su historia con más reconocimientos.