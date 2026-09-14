“Widow’s Bay” consiguió llevarse ocho premios en la ceremonia previa de los Emmy. (Foto: Captura de video / Apple TV)
“Widow’s Bay” consiguió llevarse ocho premios en la ceremonia previa de los Emmy. (Foto: Captura de video / Apple TV)
Por Redacción EC

La gala de los premios Emmy 2026 cuenta con grandes sorpresas entre sus nominados. Tal es el caso de la serie “Widow’s Bay”, que se convirtió en una de las gratas apariciones en la gala. La producción de Apple TV+ llegó a la competencia como una ficción debutante y consiguió 19 nominaciones, la tercera cifra más alta de esta edición, solo detrás de “The Pitt” y “Hacks”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.