Ver Pretty Little Liars: The Perfectionists online: episodios, tráiler, historia, actores y personajes | "Pretty Little Liars: The Perfectionists" es el nuevo drama adolescente desarrollado por I. Marlene King, estrenado en marzo de 2019. Como segundo spin-off de "Pretty Little Liars", el primero fue "Ravenswood", se basa en la novela homónima de Sara Shepard, también autora de la serie principal, y tiene como protagonistas a las Alison (Sasha Pieterse) y Mona (Janel Parrish), dos de las figuras principales de "Pretty Little Liars".

Aunque anteriormente el proyecto se estaba desarrollando en The CW con Arika Lisanne Mittman como guionista y productora ejecutiva, Freeform ordenó el 25 de septiembre de 2017 la realización de su episodio piloto. Originalmente la serie no iba a tener relación alguna con el drama original, pero tras el final de "Pretty Little Liars" surgió la idea de compaginarlas.

El rodaje del episodio piloto de "Pretty Little Liars: The Perfectionists" se realizó entre el 12 y 27 de marzo de 2018 en Portland, Oregon, en el noroeste del Pacífico, mientras el resto de los capítulos comenzaron a filmarse el 18 de octubre del año pasado.

EPISODIOS DE "PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS"

Pretty Little Liars: The Perfectionists 1x01: Pilot. Todo acerca de la ciudad de Beacon Heights parece perfecto, desde su universidad de primer nivel hasta sus residentes de alto rendimiento. Pero nada en Beacon Heights es lo que parece ser. El estrés de tener que ser perfecto lleva al primer asesinato de la ciudad. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una coartada necesaria

Pretty Little Liars: The Perfectionists 1x02: Lies and Alibis . A raíz del asesinato, Ava, Caitlin y Dylan se unen para tener una coartada creíble, mientras Mona comienza a repetir viejos hábitos.

Pretty Little Liars: The Perfectionists 1x03: If One of Them is Dead . Las perfeccionistas avanzan con su investigación a toda marcha cuando identifican a un posible sospechoso del asesinato de Nolan. Alison comienza a analizar las circunstancias que rodearon el misterioso suicidio de Taylor Hotchkiss y al ver que las perfeccionistas hacen malabares con sus intensas demandas académicas, Alison decide usar su pasado en Rosewood como una manera de guiarlas a través de su situación actual.

HISTORIA DE “PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS”

¿Qué pasa en "The Perfectionists"? De acuerdo a su descripción oficial, “todo en la ciudad de Beacon Heights parece perfecto, desde su universidad de primer nivel hasta sus residentes sobresalientes, pero nada en Beacon Heights es lo que parece ser. El estrés de necesitar ser perfecto ocasiona el primer asesinato en la ciudad. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto, una mentira y una coartada necesaria”.

La historia original de "The Perfectionists" gira sobre un grupo de chicas con una sola cosa en común: odian al mismo muchacho, y que entre broma y broma planean cómo podrían asesinar a este hombre, siempre hablando hipotéticamente. Sin embargo, el atractivo y mujeriego Nolan Hotchkiss aparece muerto cierto día, en circunstancias muy similares a las ‘planificadas’ por las chicas, cuya misión de allí en adelante es encontrar al verdadero homicida. De lo contrario, podrían ser culpadas del crimen. Es en estas circunstancias que Alison y Mona se involucran con las 'Perfeccionistas'.

Mira a continuación el primer minuto de "The Perfectionists":

ALISON: ¿QUÉ SUCEDIÓ CON EMILY Y HIJAS GEMELAS? Al final de "Pretty Little Liars", Alison tiene dos gemelas junto a Emily, pero la misma Shay Mitchell, la actriz que dio vida a Emily, ha asegurado que no será parte del spin-off debido a otros proyectos. Entonces. ¿cómo explicarán que DiLaurentis vaya a una nueva ciudad sin su familia?

En declaraciones a TVLine, la productora ejecutiva de la serie Marlene King prometió a los fans que esa duda se resolvería en el episodio piloto de "Pretty Little Liars: The Perfectionists". Según dijo, “descubres en el piloto por qué Alison está allí y lo que pasa con ella y Emily”. Y en efecto, así fue.

Cuando Mona y Alison se reúnen en el piloto de “The Perfectionists” se ponen al tanto de lo que sucedió en sus vidas. Mona cuenta que se fue de Francia después de que “las razones por las que estaba allí se me escaparon”. Es decir, Mary y Alex, los villanos de la última temporada de "Pretty Little Liars", lograron huir de la casa de muñecas, por lo que es posible que vuelvan a aparecer en algún momento. En lo que respecta a Alison, ella explica que, aunque Emily y ella se quieren, siguen sufriendo grandes altibajos y por eso prefiere estar en un lugar en el que nadie conoce su pasado durante un tiempo. “Emily me quiere. Simplemente no puede superar el pasado. Somos felices y no lo somos. Siempre vuelve a confiar”.

Cuando King habló sobre esta pareja, comentó sobre Alison que "la dejamos muy feliz con Emily y las gemelas, así que justificar por qué dejaría eso atrás para venir a Beacon Heights merecía más atención".

Otra pregunta que ha surgido entre los seguidores de la serie es ¿por qué regresaría a la pantalla la madre de Hannah, si Ashley Benson no va a aparecer en el spin-off? Esto debido a que la cuenta oficial en Twitter de "The Perfectionists" publicó una imagen de su director, Norman Buckley, con Leighton: "Laura y Norman tomaron unas bebidas y una buena conversación anoche en Portland".

TRAILER DE "PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS"

Un primer teaser de "Pretty Little Liars: The Perfectionists" fue publicado en mayo de 2018 por Freeform y aunque el video de 35 segundos no revela muchos detalles, sí muestra que Bacon Heights puede ser un lugar igual de peligroso que Rosewood. Incluso puede ser peor.

"¿Está bien matar a un asesino?", es la premisa expuesta en el avance que también muestra la escena del asesinato de Nolan y a varios de sus compañeros llorando su muerte; sin embargo, como explica la narración, ellos son causantes de cosas terribles.

El 5 de febrero de 2019 fue lanzado el tráiler oficial de la serie, donde es visto que Alison entraría a trabajar a Beacon Heights University justo cuando ocurre el crimen que marca la trama

Al parecer, el asesino es un psicópata de las mismas características de 'A', la identidad de las personas que atormentaron durante siete años a las 'Pequeñas mentirosas'.

Semanas antes del estreno, Freeform compartió algunos otros avances de "The Perfectionists".

ACTORES Y PERSONAJES DE "PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS"

Originalmente fueron anunciadas Sasha Pieterse y Janel Parrish como protagonistas de la nueva serie, siempre como Alison DiLaurentis y Mona Vanderwaal, sus personajes de "Pretty Little Liars". Asimismo, Freeform contrató a la actriz Sofia Carson como una blogger y programadora llamada Ava, cuya misión en la vida es convertirse en un ícono de la moda.

Sofia Carson es Ava Jalali en "Pretty Little Liars: Perfectionists" (Foto: Freeform)

¿Quiénes son los demás personajes? Sydney Park ("The Walking Dead") es Caitlin, una joven inteligente, motivada y próspera, pero con mucha presión encima. Es la hija perfecta de dos madres perfectas, cuya meta profesional es ser senadora algún día.

Sydney Park es Caitlin en "Pretty Little Liars: Perfectionists" (Foto: Freeform)

Eli Brown es Dylan, un violonchelista talentoso que creció sintiéndose juzgado en su pequeña ciudad natal y que ahora tiene la necesidad de ser el mejor en todo. Dylan está profundamente comprometido con sus dos pasiones, su música y su novio, Andrew.

Kelly Rutherford ("Gossip Girl") es Claire Hotchkiss, la matriarca de la familia Hotchkiss. Claire – junto con su esposo – es la fundadora de Hotchkiss Industries y es muy respetada en la Beacon Heights University. Claire cree que la perfección es alcanzable y es la persona que tira de las cuerdas detrás de escena para obtener lo que quiere.

Hayley Erin ("Hospital General") también forma parte de elenco.

Por tanto, el elenco principal de "Pretty Little Liars: The Perfectionists" está compuesto por:

Sasha Pieterse como Alison DiLaurentis

Janel Parrish como Mona Vanderwaal

Sofia Carson como Ava Jalali

Sydney Park como Caitlin Park-Lewis

Eli Brown como Dylan

Chris Mason como Nolan Hotchkiss

Graeme Thomas King como Jeremy Beckett

Jacques Colimon como Andrew

Hayley Erin

De otro lado, al igual que la serie original, "The Perfectionists" usa el tema "Secret", de The Pierces, para su intro, aunque en una nueva versión.

EQUIPO CREATIVO

Creadora: Marlene King

Productores ejecutivos: Marlene King, Leslie Morgenstein, Charlie Craig, Lisa Cochran-Neilan

FECHA DE ESTRENO Y CÓMO VER "PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS"

"Pretty Little Liars: The Perfectionists", de 10 episodios, fue estrenada el 20 de marzo de 2019 en Estados Unidos a través de Freeform, menos de dos años después del final de "Pretty Little Liars", y un día después en España por HBO bajo el título "Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas". Desde entonces lanza un capítulo por semana. Después de su emisión, cada capítulo estará disponible online en las plataformas digitales de Freeform y HBO España. En Estados Unidos, "Pretty Little Liars" también está disponible online en Hulu. Aún no hay una fecha de estreno para América Latina.

I. Marlene King sigue al frente del universo de "Pretty Little Liars" (Foto: Instagram)

CRÍTICA DE "PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS"

Tras ver el piloto, Variety destacó que “esta serie no tiene esos años de tormento impregnados en sus nuevos personajes. Pero realmente quiere que la audiencia sepa cuán maduros son sus personajes y la propia serie”. Por su parte, Salon.com resaltó la madurez de “The Perfectionists” y la comparó con las historias de Agatha Christie. Asimismo, ambos sitios apuntaron que el drama está dirigido a los jóvenes seguidores de la serie original y a los jóvenes que “todavía no han tenido una experiencia universitaria real”.