"Pretty Little Liars: The Perfectionists", ¿tendrá temporada 2 en Freeform?

La primera temporada de “Pretty Little Liars: The Perfectionists” llegó a su fin este miércoles 22 de mayo. En ‘Enter the Professor’ (1x10), décimo episodio de la serie, cuando Alison y sus compañeros creyeron que habían resuelto el asesinato de Nolan se reveló que el juego apenas ha comenzado.

Además de descubrir que Jeremy no es responsable de la muerte de Nolan, los protagonistas se enterar que el verdadero asesino es un misterioso individuo conocido como "El profesor", que tiene imágenes de Taylor disparando a Jeremy, con un audio donde todos los demás acceden a encubrirla.

Pero eso solo es la primera pieza del rompecabezas, aún queda pendiente la verdadera identidad de ese personaje y el significado de la fase 2 del experimento de ‘The Professor’ para las Perfeccionistas. Entonces, ¿”Pretty Little Liars: The Perfectionists” tendrá temporada 2?

Aunque aún no hay una respuesta oficial, la showrunner de la serie Marlene King habló con TVLine sobre los planes respecto a una potencial segunda temporada: “creo que es probable, y lo sabremos en las próximas semanas. Bryan Holdman -uno de nuestros guionistas originales de PLL de toda la vida y que se unirá a nuestro equipo- y yo vamos a mostrar nuestra versión de la segunda temporada a la cadena la próxima semana”.

¿QUÉ PASARÍA EN LA TEMPORADA 2 DE “PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS”?

Si Freeform renueva “Pretty Little Liars: The Perfectionists” para una segunda temporada es más que seguro que la misión sea descubrir quién es 'El Profesor'. En una entrevista con Entertainment Weekly Marlene explicó que "en la fase 2, el profesor se ha hecho cargo del experimento y puede ser mucho más interactivo con nuestros personajes. Debido a que él o ella tiene esas imágenes para usar sobre los perfeccionistas y los PLL, tienen que participar, no tienen otra opción. La siguiente parte del experimento será mucho más interactiva".

Pero no quiso revelar si realmente se trata de un profesor es hombre o mujer, o si el misterio que lo envuelve durará toda la segunda entrega. “No diré que definitivamente es un profesor y me alegro de que lo hayas preguntado porque me encanta esa escena final. Pero está viviendo en el mundo del profesor. Y la persona es la profesora de este experimento seguro”.

“No creo que sea un misterio de toda la serie, pero definitivamente estará relacionado con resolver el misterio de quién mató a Nolan, por lo que esos dos misterios se unirán”, agregó King.

Janel Parrish, Sydney Park, y Eli Brown en Pretty Little Liars: The Perfectionists (Foto: Freeform)

También habló sobre lo que le gustaría explorar en una segunda temporada 2. “A diferencia de nuestras Pretty Little Liars, los perfeccionistas no eran amigos que asistían a este programa, por lo que realmente tuvimos que pasar la temporada creando esa amistad. Ahora realmente podemos explorar la idea, que era la misma en PLL, que en última instancia se trata de un programa sobre la amistad incondicional y cómo se ve. Vamos a ver más de cómo se ve una amistad incondicional cuando está realmente a prueba porque serán probadas esta próxima temporada. Y con suerte, vamos a entrar más en Alison y en todos sus viajes personales. Quiero saber más sobre estos personajes ahora que los hemos conocido un poco. Todavía hay mucho más que aprender sobre ellos. ¡Y más sobre Nolan también!”

Asimismo, contó que los productores están abiertos a los cameos, en especial a los de los actores que dieron vida a Caleb (Tyler Blackburn) y Ezra (Ian Harding) en la serie original: "Tyler ha apoyado mucho la serie, e Ian, y esperamos que encontremos la manera de traerlos. Porque pueden venir a visitar nuestro mundo y aún se sentirá como nuestro mundo. Porque es el mismo universo".

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS”?

Si Freeform renueva “Pretty Little Liars: The Perfectionists” para una segunda temporada es probable que los nuevos episodios se estrenen en el 2020.