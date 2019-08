"El privilegio de amar": fecha de estreno del remake de Televisa, tráiler, historia, actores y personajes

Han pasado 20 años desde el estreno de “El privilegio de amar”, adaptación mexicana de la telenovela venezolana “Cristal”, y gracias ‘Fábrica de sueños’, proyecto de Televisa que tiene pensando relanzar 12 de sus títulos más exitosos, la producción de Carla Estrada tendrá una nueva versión.

Una vez más la encargada de producir esta serie, que contará con 25 episodios, será Estrada, quien, en entrevista con Las Estrellas, contó que su proyecto se encuentra en la etapa de preproducción y en la redacción del guion.

“Estoy haciendo una gran labor de sacar la esencia de la telenovela (…) acá ya no va a ser modelo, ya no va a ser cura, entonces el cambiar y transformar todo eso, implica mucho ingenio”, reveló.

La productora aseguró que la nueva versión de “El privilegio de amar” “es un reto fuerte, es un reto difícil de poder lograr y yo me tardé seis meses en pensar por dónde y para dónde, pero ahora que están seis capítulos escritos, la verdad es que estoy muy contenta, me encantan los retos, me llevan a un mundo distinto, me llevan a una fascinación diferente y espero que la disfruten y la hagan un éxito como lo hicieron de El privilegio de amar”.

Asimismo, anunció que tiene pensado iniciar el rodaje de la serie en el mes de enero, pero aún está esperando la autorización. “De aquí a que termine el año tenemos que hacer todos los libretos y la preproducción, está padre, está divertida, está muy diferente, simplemente la esencia y el meollo de la telenovela, es la que se está quedando, todo lo demás está aderezado de diferente manera”, señaló.

"El privilegio de amar" se estrenó el 27 de julio de 1998 (Foto: Televisa) "El privilegio de amar" se estrenó el 27 de julio de 1998 (Foto: Televisa)

HISTORIA DE “EL PRIVILEGIO DE AMAR”

Televisa aún no ha revelado la trama del remake, pero de acuerdo a la sinopsis de la telenovela de 1998, el joven seminarista Juan de la Cruz llega de visita a casa de su madre Ana Joaquina, una fanática religiosa, allí conoce a la joven Luciana, una muchacha soñadora e inocente que se enamora de Juan de la Cruz. Cuando Ana Joaquina descubre que ellos pasaron la noche juntos despide a Luciana, quien ya esperaba un hijo de Juan de la Cruz. Meses después deja a su hija en las puertas de una casa con la esperanza que sea criada allí, pero la niña termina en un orfanato.

Años después Cristina, la hija de Luciana crece feliz en el orfanato, aunque siempre con la curiosidad de saber quién es su madre, por otro lado, Luciana es dueña de una popular casa de modas y esposa del conocido actor Andrés Duval con quien tiene dos hijos: Lizbeth, que es hija de ambos, y Victor Manuel, quien es hijo de Andrés y su primera esposa.

Cuando llega el momento de abandonar el convento Cristina y sus amigas Lorenza y Maclovia rentan un departamento muy sencillo, Lorenza es una muchacha bella, provocativa y muy segura, mientras Maclovia es reservada, tímida e inteligente.

Cristina gracias a Lorenza logra obtener un trabajo como modelo de la casa de modas de Luciana. Cristina y Victor Manuel se enamoran y empiezan a salir, cuando Luciana se entera del noviazgo despide a Cristina y se encarga de convencer a su hijo que se case con Tamara, su exnovia.

TRÁILER DE “EL PRIVILEGIO DE AMAR”

“El privilegio de amar” aún cuenta con tráiler oficial, pero una vez que inicie el rodaje probablemente Televisa comarca las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES

En su momento Adela Noriega, René Strickler, Helena Rojo y Andrés García fueron los protagonistas de “El privilegio de amar”, pero todavía no se conocen al elenco de la nueva adaptación de la historia original de Delia Fiallo.

Carla Estrada explicó a Las Estrellas que hacer una telenovela tiene un proceso. “Para mí, hacer una telenovela tiene varias etapas, la primera es obviamente el guion, pero ya que lo leo, ya que me gustó y todo, comienzo a decir, esta escena está larga, esta escena está corta”.

“La siguiente es quién quiero que lo haga, la tercera es quién puede hacerlo y la otra es ver cómo ellos, los actores, y toda la gente detrás de cámaras comienza con su magia a hacer eso que te imaginaste, cuando leíste el primer libreto, son muchas etapas y ahorita estoy en etapa del libreto”, agregó.

Es decir, la creativa aún no ha decidido que actores darán vida a su historia, pero tiene claro que será un elenco conformado por actores de diferentes generaciones. “Tiene que ser un mix de personajes, todavía no tengo quiénes son los personajes protagonistas, ni quién es quién, pero sí quiero hacer lo que normalmente yo hago, que es meter a gente nueva, a esa gente que de repente está por allá y ya no nos acordamos de ellos”, concluyó.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “EL PRIVILEGIO DE AMAR”?

La nueva versión de “El privilegio de amar” aún no tiene fecha de estreno, pero considerando que las grabaciones de los 25 episodios empezarán en enero del 2020, es posible que llegue a Televisa a finales del próximo año.