Algunos ven un problema en el universo de colores de “Peppa Pig”, creado por Neville Astley y Mark Baker a inicios de los 2000. Mientras los niños reversionan capítulos de la serie con sus propias voces, hay provocadores que la parodian en Internet y en otros países, como China y Australia, la critican por su representación de la infancia y los modelos familiares. Pero, a pesar de sus detractores, todavía es un caso de estudio cómo ha logrado permanecer en la televisión infantil durante 22 años.

“Peppa Pig” debutó en el Reino Unido en 2004. La serie alcanzó el éxito con su sencilla fórmula: episodios de cuatro o cinco minutos sobre una cerdita de cuatro años, simpática y preguntona, que retratan también a su familia y una comunidad de animales. Hoy es una franquicia global. En 2019, Hasbro compró Entertainment One, propietaria de la serie televisiva, por unos US$3.800 millones, y a la compañía le fue bien con la adquisición años después.

Desde el 2020, la serie está disponible en más de 180 territorios. Además, tiene más de 65 millones de suscriptores en sus canales oficiales en inglés y español latino por YouTube. Es gracias a esta distracción llamada Peppa que podemos ver a niños esperando en las colas junto a sus padres sin hacer ruido.

Longevidad cuestionada

El éxito de Peppa también trae preguntas. ¿Qué ocurre cuando una serie infantil dura más que una generación de espectadores? ¿Cómo puede un personaje seguir teniendo cuatro años mientras los niños que la miraban ya van a la universidad? La pregunta sobre la edad de Peppa, sin embargo, toca el corazón mismo de la fórmula. Adam Redfern, showrunner de la temporada 11 y quién reemplaza después de décadas a los creadores originales, no llegó a la producción con la intención de corregir o cambiar a su protagonista.

Adam Redfern, showrunner de la temporada 11 de "Peppa Pig". (Foto: adamredfern.tv)

“Mi trabajo era mantener a Peppa como ella es”, dice en una entrevista virtual con El Comercio. “El programa evoluciona. Hay una gran coherencia desde la primera temporada de ‘Peppa Pig’ hasta la nueva temporada 11 de septiembre. La esencia es la misma. Un niño de cuatro años hace dos décadas se habría sentido identificado con el personaje, al igual que uno de hoy. Lo que hacemos es sencillo, entrañable y cercano. Ahí reside el secreto de su éxito: refleja esa etapa preescolar —antes de que el mundo cambie al crecer, al pasar los diez años— en la que muchas cosas a tu alrededor permanecen universales”, comenta.

La experiencia de Redfern en producción incluye series como “Las aventuras de Paddington”, “Go Jetters” y “Oddbods”. Además, tiene una relación personal con “Peppa Pig”, porque sus dos hijos, hoy adolescentes, crecieron viendo a la cerdita. “No solo he asumido el programa como un showrunner, sino también como un padre que experimentó el poder de Peppa”, agrega.

En realidad, la estrategia de esta nueva etapa mantiene la regla de siempre: la cerdita no envejece, pero su mundo sí. Ella pasó de ser hija única a hermana mayor con la llegada de George y, más de dos décadas después, volvió a asumir ese papel con el nacimiento de Evie en la última entrega. La bebé llega a un exterior en movimiento. En los nuevos episodios, la familia incorpora tecnología inteligente, Daddy Pig, padre de Peppa, prueba nuevos dispositivos, como un robot aspiradora, y Mummy Pig, su madre, teletrabaja desde un hogar que crece en habitaciones tras el embarazo.

Una imagen de la temporada 11 de la serie “Peppa Pig”, producida por Adam Redfern. (Foto: HBO Max)

El universo de Peppa Pig

El universo de Peppa también habla de representación, de distintas formas de vivir la infancia y la familia. Por ejemplo, su hermano de dos años, George, es un niño con pérdida auditiva moderada y usa audífonos. Su amiga Mandy Mouse, personaje incorporado en 2019, utiliza silla de ruedas; a veces, Peppa la auxilia para subir la colina. Y Penny Polar Bear presenta con naturalidad a sus dos madres, una familia homoparental, en la séptima temporada.

"La prueba de audición" es el episodio donde George, hermano menor de Peppa, visita a la especialista en oído. El personaje médico se construyó en el guion con apoyo de la National Deaf Children's Society. (Foto: HBO Max)

“Por supuesto, mostramos el mundo de Peppa, su ciudad, que es un lugar enormemente diverso, lleno de familias de animales muy variadas. La diversidad es algo que nos apasiona, ya que sabemos que así mostramos a niños de todo tipo de entornos; se ven reflejados en Peppa y en la serie”, agrega Redfern.

Las críticas apuntaron a “Peppa Pig” en referencia a la supuesta promoción de comportamientos inadecuados y el entorno social de la cerdita. Incluso hubo un episodio retirado de la televisión australiana, donde Peppa aseguraba que las arañas no podían hacer daño. En China, también se vetaron algunos capítulos de la serie en plataformas digitales por incitar a comportamientos desaprobados en el país.

A los niños, en general, les fascinan las expresiones de Peppa a través de la voz original en inglés de Lily Snowden-Fine, quien tenía cuatro años cuando inició el doblaje. Y que se tuvo que ir. Como ocurrió con los demás niños que han dado voz al personaje, fue reemplazada al crecer. Este año, Hasbro volvió a poner este tema sobre la mesa tras la controversia por cláusulas que permitirían el uso de voces infantiles mediante inteligencia artificial en el programa. La discusión abre preguntas sobre consentimiento y futuro, pero ella, en cambio, seguirá descubriendo el mundo a los cuatro años.