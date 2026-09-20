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Resumen

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Adam Redfern es el nuevo showrunner (escritor jefe) de la serie "Peppa Pig". Las 11 temporadas de la serie están disponibles en HBO Max.
Adam Redfern es el nuevo showrunner (escritor jefe) de la serie "Peppa Pig". Las 11 temporadas de la serie están disponibles en HBO Max.
/ HBO Max
Por Leslie A. Galván

Algunos ven un problema en el universo de colores de “Peppa Pig”, creado por Neville Astley y Mark Baker a inicios de los 2000. Mientras los niños reversionan capítulos de la serie con sus propias voces, hay provocadores que la parodian en Internet y en otros países, como China y Australia, la critican por su representación de la infancia y los modelos familiares. Pero, a pesar de sus detractores, todavía es un caso de estudio cómo ha logrado permanecer en la televisión infantil durante 22 años.

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Entrevista