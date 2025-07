¿Pueden el hombre y la mujer ser mejores amigos? “Platonic” de Apple TV+ dice que sí

Conforme uno envejece hacer nuevas amistades se vuelve un reto; mantenerlas es incluso más difícil. Y si bien durante años han existido comedias de televisión que exploran la amistad entre adultos que se aproximan a la mediana edad, aquellas que se enfocan solo en un hombre y una mujer como amigos no abundan. De eso va “Platonic” (Apple TV+), que sigue a dos mejores amigos de juventud que, años después, retoman la conexión y se vuelven tan cercanos como antes. Tal vez demasiado cercanos. La serie estrena su segunda temporada.

“Platonic” sigue a Will (Seth Rogen), fabricante de cerveza recién divorciado, y Sylvia (Rose Byrne), ama de casa que abandonó su carrera en Derecho luego de dar a luz a su primera hija; ahora que madre de tres, reconecta con Will y se vuelven inseparables como en sus épocas de universidad. La primera temporada se enfocó en los celos que podría causar el empresario al esposo de Sylvia, el abogado Charlie (Luke McFarlane), pero la segunda en cambio desarrolla los intentos de ambos amigos por crecer como personas.

Por un lado Will está a punto de casarse con una CEO; Sylvia en cambio busca desarrollar más su negocio de organización de eventos. Ninguna de ambas situaciones va sobre ruedas, surgen problemas. En una rueda de prensa con medios internacionales donde estuvo El Comercio, Francesca Delbanco y Nicholas Stoller, showrunners, contaron que la primera temporada pretendía ser el final de esta historia en particular; la idea era que las siguientes exploren otras duplas de amigos. Pero se sintieron tan cómodos con el trabajo de Rogen y Byrne, amigos en la vida real, que ajustaron la propuesta y retomaron la historia. Y eso significaba complicar la vida de personajes que ya parecían encaminados.

El humor surge de los enredos, pero también de la comedia física, de los accidentes en los que usualmente Will está involucrado y que en la segunda temporada llegan a extremos; la inclusión de estos momentos no es gratuita. “La comedia física tiene que surgir del personaje, tiene que salir de la historia. Si una secuencia de comedia no está conectada a uno u otro, la sacamos”, dijo Stoller, quien menciona un momento clave de la temporada que surgió para poner en aprietos al personaje. Causó risas, sí, pero con propósito.

Y hablando de duplas, Seth Rogen y Rose Byrne han trabajado juntos antes en la saga “Buenos vecinos” (2014 y 2016), escrita precisamente por Stoller. La química que surgió entre los protagonistas en esas cintas hizo posible “Platonic”. “Nunca sabes si te vas a llevar bien personalmente con estas personas [otros actores]. Así que el hecho de que hayamos encontrado gente, alguien con quien trabajamos bien y nos llevamos bien, es adorable y creo que es el por qué seguimos haciendo cosas juntos; sabemos que produciremos un buen resultado y será un proceso bonito”, contó Rogen.

Además de ahondar en los sueños y esperanzas de la dupla protagónica, la segunda temporada explora la relación entre Will y Charlie, quienes por fin empiezan a volverse amigos. “Creo que en la primera temporada Charlie estaba definitivamente intimidado por Will y en la temporada él está empezando a descubrir cómo ser amigo de Will. De muchas maneras esta temporada está marcada por cómo Will le enseña a Charlie cómo vivir un poco más relajado”, dijo McFarlane a este Diario.

El marido de Sylvia se caracteriza solo por tener amigos del trabajo, algo común en varios adultos y que, en este caso, podría deberse a que Charlie trabaja demasiado. Aún así el actor tiene dudas al buscar un motivo a ello; allí hay material para una tercera temporada.