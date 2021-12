La casa de papel terminó el pasado 3 de diciembre con el estreno en Netflix del volumen 2 de su última temporada, la cual marcó el fin del atraco al Banco de España por parte de la banda de El Profesor. Después, su creador, Alex Pina quiso contar algunos detalles a sus seguidores sobre cómo fue que se empezó a gestar esta idea. Allí, el productor español reveló un dato que pocos conocían con respecto a la inclusión de la voz en off que es realizada por Úrsula Corberó en su personaje de Tokio.

En una suerte de rememorar todo lo que pasó en estos últimos cinco años que se la pasó rodando y escribiendo guiones para La casa de papel, Alex Pina contó cómo dio los primeros pasos para que esta idea pueda versa concretada, mientras asimilaba el fin de otra exitosa serie española, como lo fue Vis a Vis.

“Ya lo he dicho algunas veces. La idea primigenia nació en Panamá. Concretamente en la isla Diablo del archipiélago Guna Yala. Por aquel entonces acababa de terminar la segunda temporada de Vis a Vis (que en aquel momento era la que cerraba la serie) y buscaba una idea que tuviera dos parámetros fundamentales: una decidida ambigüedad moral, en la que difuminar los conceptos del bien y del mal; y un escenario que me permitiera encerrar a mucha gente en un lugar y jugar con una tensión e incertidumbre constantes. Y que además ocurriera todo en un tiempo interno mínimo. Y ahí se encendió la bombilla. Un atraco con secuestro, pero no para robar, sino para imprimir. Y que los propios empleados hicieran el trabajo. En series anteriores (El Barco, Vis a Vis) habíamos descubierto las grandes posibilidades narrativas de tener encerrada a la gente. Las posibilidades dramáticas y expresivas se disparan”, contó en Instagram el realizador audiovisual.

QUÉ LE ROBÓ LA CASA DE PAPEL A NARCOS, SEGÚN ALEX PINA

Pina fue contando más detalles en su cuenta de Instagram sobre cómo fue el momento en que se eligió que Tokio sea la que narre la historia de atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre.

“En aquel viaje (A Tailandia) estuvimos muchísimo tiempo bloqueados buscando la voz en off de la serie. Escribimos la voz en off de El Profesor pero resultaba demasiado egocéntrico, alguien hablando él mismo de la genialidad de su plan. Entonces pensamos en que si la historia la contaba Moscú, la cosa podía ser más fresca, divertida y llana. Pero tampoco nos funcionó la mirada popular en la omnisciencia del relato. Sentíamos que necesitábamos un aliento más lírico y llegamos a Tokio”, agregó.

Para llegar a su objetivo, Pina y todo su equipo de guionistas tuvieron que pasar horas mirando series, en las cuales pudieran encontrar un patrón que les diera finalmente la voz que tanto querían. Fue después de algunas horas que decidieron que Narcos sería el modelo a seguir.

“Podemos escribir diez páginas en un día, o pasarnos diez días bloqueados buscando algo que no encontramos. Eso nos pasó en Koh Chang. Así que comenzamos a ver series compulsivamente en la habitación del hotel, buscando referentes, buscando una voz. Y la encontramos en Narcos. En esa distancia lejana y no exenta de una cierta ironía o mirada cómica. Así descubrimos que Tokio sería la narradora y que sería una narradora omnisciente que habla desde un lugar indefinido”, añade.

Pero, lo anecdótico de este momento de la serie española, fue cuando Alex Pina confesó lo que pasó cuando en una premiación se encontró con el creador de Narcos, Eric Newman, a quien le dijo que “le habían robado la voz en off”.

“Meses más tarde me encontré en Cannes con Eric Newman, creador y showrunner de Narcos. Vino a saludarme porque era fan de La Casa. Entonces le dije que le habíamos robado la voz en off. El se río y me dijo: “no te preocupes, nosotros se la robamos a Goodfellas”, termina de contar Pina en su perfil.