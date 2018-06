"Queen of the South": así será la tercera temporada de "La reina del sur" en EE.UU.

La serie "Queen of the South", versión estadounidense de "La reina del sur", estrena este jueves 21 de junio su tercera temporada en la cadena USA Network con una Teresa Mendoza (Alice Braga) que pretende recobrar el control de su vida.

"Teresa está a los mandos de su propia vida. La tercera temporada está marcada por un fuerte empoderamiento del personaje. No huye y no quiere participar en las manipulaciones y abusos de su alrededor. Quiere tener el control y cambiar su vida", explicó la intérprete brasileña, que nunca antes había estado en la piel de un personaje durante tanto tiempo.

"Interpretar a Teresa es muy interesante porque las cosas han cambiado mucho desde la primera temporada. Lógicamente, es diferente hacer cine y televisión. Este personaje ofrece una evolución constante y eso hace que esté muy viva y nunca se repitan situaciones. Es un reto bonito", indicó la artista a la agencia EFE.

"Queen of the South", como "La reina del sur", se basa en la novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte sobre el mundo del narcotráfico, mientras que Braga encarna a Teresa Mendoza, papel que en la serie original interpretó la mexicana Kate del Castillo.

Kate del Castillo como "La reina del sur". (Foto: Difusión)

En la tercera temporada, Teresa, decidida a construir un imperio de la droga por su cuenta, opera al margen de su antigua socia, Camila Vargas (Verónica Falcón), aunque esta pretende vengarse por la muerte de su marido.

"Mi objetivo es humanizar al personaje. No pretendo que guste al público o que sientan lástima por ella. Quiero hacerla humana y mostrar la realidad de sus decisiones en un mundo particularmente duro. En el narcotráfico, una vez que estás dentro, ya no puedes salir", declaró Braga.

El reparto de esta temporada incluye a Peter Gadiot, Hemky Madera y el español Jordi Mollà.

PODER LATINO

Alice Braga, de 35 años y conocida por sus papeles en películas como "I Am Legend", "Predators", "The Rite", "On the Road" y "Elysium", es consciente de que, para una mujer, "es muy raro encontrar un personaje así, históricamente interpretado por hombres".

"Para mí es un honor tremendo. No es fácil encontrar un personaje protagonista femenino que además es tan poderoso. Me gusta ver que cada vez hay más series y películas que siguen este camino. No fuimos los primeros en hacerlo, pero sí somos parte del cambio", manifestó.

La intérprete tiene otro gran proyecto entre manos: "The New Mutants", una nueva entrega de la saga "X-Men", donde encarna a la doctora Cecilia Reyes.

Alice Braga. (Foto: AFP)

La historia, con claros tintes de terror, contará cómo cinco mutantes adolescentes, en pleno proceso de aprendizaje del control de sus poderes, deben escapar de una instalación secreta donde permanecen contra su voluntad bajo custodia gubernamental.

"Ya hice mi parte pero vamos a rodar nuevas escenas. Están escribiendo para incluir sorpresas. Soy muy fan de la franquicia", sostuvo.

El filme llegará en agosto de 2019. Mientras tanto, Braga se volcará en su productora, Los Bragas, con la que va a estrenar la comedia "Samantha!" en julio para Netflix. También tiene en cartera un par de documentales centrados en historias brasileñas.

"No queremos esperar a que suene el teléfono, sino contar nuestras propias historias", concluyó.