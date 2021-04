Conforme a los criterios de Saber más

El actor argentino Leo Deluglio vive la etapa más importante de un derrotero artístico marcado por el éxito. Interpretar a Alejandro ‘Alex’ Guzmán en “¿Quién mató a Sara?”, el drama mexicano de Netflix más visto en 190 países, incluyendo Perú, expuso su trabajo al mundo. A raíz de esta producción nacional, connotadas figuras relacionadas a Hollywood han volteado a verlo. La meca del cine, que hasta hace algunos meses era un sueño casi inalcanzable para el artista de 30 años, hoy es “una meta” a punto de hacerse realidad.

En el drama creado por el escritor y guionista chileno José Ignacio Valenzuela y dirigido por David Ruiz y Bernardo de la Rosa, la figura argentina interpreta a Alejandro ‘Alex’ Guzmán Zaldivar (joven), un hombre que tras 18 años de encarcelamiento injusto, es liberado con el plan perfecto para descubrir quién mató a su hermana Sara y por qué la familia Lazcano lo culpó del crimen.

En la segunda entrega de la ficción mexicana, que se estrenará el próximo 19 de mayo, se develará quién fue el asesino de Sara, asegura Deluglio.

“En la segunda temporada vamos a saber muchas cosas que en la primera quedan como interrogantes y -de hecho- mucha gente no entiende. Se va a conocer quién mató a Sara, por qué Alex no tiene un papá, por qué asumió el rol de padre con su hermana. Y a partir de eso se van a develar varias interrogantes que dejarán a la gente sorprendida”, adelanta Leo.

—¿Cómo llegaste a esta producción mexicana para Netflix?

Aquí, en México, hago cásting todo el tiempo, este fue solo uno más. No sabía para qué era, no me habían dicho nada y resultó que de todos los cásting que he hecho este era el más importante. Luego me enteré que era para la gran producción que Netflix iba a lanzar este año. Tuve mucha suerte de haber sido elegido para este proyecto: la serie número uno hasta este momento.

—¿Cómo fue el cásting? ¿Te dieron alguna indicación previa?

Primero fue un cásting breve, después pasamos a una segunda etapa, y la indicación que nos dieron los directores fue que seamos lo más naturales posibles a la hora de decir el texto. Eso me dijo prácticamente todo lo que tenía que hacer. Como actor, siempre trato de ser natural, entonces no tuve que hacer mucho esfuerzo.

—¿Qué otros actores estaban detrás del papel de Alex joven?

Habían varios actores fuertes para este papel. De hecho, cuando estábamos en una tercera etapa del cásting, me tocó disputar el personaje con un gran amigo, al que admiro mucho, el mexicano Jorge Blanco. Él no quedó, pero obtuvo un papel para una serie de Disney, así que ambos quedamos contentos.

—¿Cómo fue el trabajo con Manolo Cardona, para lograr la continuidad del pasado al presente?

Una vez que me dijeron que había quedado elegido, me presentaron con Cardona, porque nos querían ver a los dos juntos. Querían ver qué tanto nos parecíamos y, la verdad, todo el mundo dijo que no íbamos a tener que hacer mucho, porque nos parecemos bastante, exceptuando que él es de Colombia y yo de Argentina. Tuvimos que ponernos de acuerdo en cómo Alex, que es mexicano, se iba a comunicar, hablar; pero más allá de eso, no hubo mucho que trabajar.

—¿Cómo construiste a Alex, un personaje complejo con gran carga emocional?

No tuve mucho tiempo para crear el personaje porque fui el último en quedar elegido, me avisaron faltando una semana para empezar a grabar; además estaba en una obra de teatro, “La naranja mecánica”. Tuve que organizarme muy rápido, comencé a ver el trabajo de Manolo (Cardona), que antes de este proyecto había interpretado a Jesús en una serie.... Alex es muy noble, muy simple, pero también es claro. Tiene mucha luz, es el hijo y amigo ideal, preocupado por su hermana, deportista, saludable, cariñoso y comprensivo. Es el más bueno de la serie, pero le pasa lo peor.

—Alex tiene varias escenas dramáticas, como por ejemplo, cuando muere su hermana, Sara, o cuando está en prisión y se entera de la muerte de su madre. ¿Cómo trabajaste esas escenas?

Fueron difíciles porque nos pidieron mucha naturalidad. Ahí tengo que darle una mención especial a mis directores porque siempre se encargaron de llevar nuestras actuaciones a lo más orgánico posible. Cuando Alex recibe la noticia de la muerte de su madre, se derrumba, más de lo que ya estaba. A mí, como actor, se me ocurrió llorar; pero el director Poncho Pineda, que es un maestro, me recomendó contener las lágrimas. Me dijo que en la cárcel no se puede demostrar debilidad porque de lo contrario los otros presos hacen lo que quieren con uno. Así manejamos esa escena y salió estupenda.

—¿Y cuál fue la escena que más te costó elaborar?

Creo que la escena más difícil para todos fue cuando el doctor le confirma a Alex que Sara está muerta. Como actor no pude recurrir a ninguna experiencia personal porque no me ha pasado, por suerte. El director me dijo: ‘Desplómate, siente que no hay nada más que hacer’. Me costó mucho, ahí sí tenía que derramar lágrimas; pero estoy feliz con el resultado porque la escena se ve dura.

—¿Es verdad que la escena de la lancha, que se grabó en Valle de Bravo, tuvo complicaciones? ¿Un actor sufrió hipotermia?

Es correcto, grabamos en otoño, casi en invierno, el agua estaba helada, y lo más chistoso de esto es que teníamos que grabar como que era verano y que estábamos súper divertidos y que no había nada más lindo que estar metidos en el agua. Fue muy duro, teníamos que estar en el agua desde las seis de la mañana, hasta las siete de la noche. A uno de los chicos le dio hipotermia, pero teníamos médicos para resolver el problema. Netflix siempre nos cuidó. Hoy nos parece divertido, pero en ese momento, meternos al agua era demasiado duro.

—¿Cuánto tiempo duraron las grabaciones?

La primera temporada iba a durar tres meses, pero nos agarró la pandemia justo en la última semana de grabación y tuvimos que parar por seis meses. Cuando regresamos a grabar, grabamos la semana que quedaba pendiente y un mes después empezamos a grabar la segunda temporada, que duró dos meses. Es más corta, solo tiene ocho capítulos.

—¿Cómo fue grabar con restricciones por la pandemia?

Fue complicado porque la producción se puso muy exigente, grabamos con las protecciones debidas y -afortunadamente- no tuvimos ningún problema con nadie.

—Hubo una escena pasional bastante comentada que grabaste con Polo Morín, el actor que da vida a José María Lazcano (joven) y Ela Velden (Marifer Fernández Gálvez). ¿Cómo fue grabar esa escena?

Esas escenas siempre son delicadas porque no es fácil desnudarse frente a todo el equipo. Con Polo soy amigo desde hace mucho tiempo, fue divertido hacerla juntos. Con Ela sucedió algo muy chistoso, ella es exnovia de uno de mis mejores amigos, entonces fue medio incómodo. Pero en el momento lo hablamos, ella es muy profesional, y acordamos que era una escena de ficción y que nada tenía que ver mi amigo. Así que nos terminamos riendo de eso.

—¿Además de Valle de Grado, en qué otros lugares grabaron?

Todas las escenas de la lancha se grabaron en Valle de Grado y las de la cárcel en Ciudad de México, en un edificio abandonado, donde antes funcionaba un hospital psiquiátrico. Se adaptó para que se viera como una cárcel. No quisimos caer en el cliché de las rejas y la prisión típica. Quisimos contar eso desde un edificio donde se percibe el abandono y gente traicionada. El lugar te pone los pelos de punta, te genera más miedo que una cárcel de verdad.

—Te encuentras en el mejor momento de tu carrera. ¿De qué forma te ha cambiado la vida esta producción?

No sé si me cambió la vida, pero sí creo que es la primera vez que siento que lo que estoy haciendo está marcando una huella importante en mi carrera. Después de la serie me escribieron muchas personas, que no pensaba que me iban a escribir, incluso de Hollywood.

—¿Quién te escribió de Hollywood?

Una agencia muy importante que ahorita está produciendo películas de Batman. Me llamaron para felicitarme por mi trabajo y ahora estamos conversando para trabajar juntos. No es común que una agencia que maneja a Robert Pattinson te llame para decirte que le gustó tu trabajo. Estoy muy feliz. También muchos actores latinos me han llamado para felicitarme, como Aracely Arámbula, Miguel Ángel Silvestre y otros que para mí significan mucho.

—¿Persigues Hollywood?

Creo que cualquier actor sueña con eso. Para mí pasó de ser un sueño a ser una meta, cada vez está más cerca de cumplirse. Después de “¿Quién mató a Sara” mucha gente me llamó para preguntarme si hablo inglés. Hollywood es ahora un objetivo que tengo que cumplir.

—¿Cómo llegas a convertirte en actor? ¿Es verdad que la actuación te eligió a ti?

Una vez me invitaron a hacer un cásting y lo hice sin saber lo que estaba haciendo. Tenía 18 años, en ese tiempo no sabía que quería actuar, era uno de esos chavos que no sabía lo que quería. Luego la actuación me atrapó, me eligió.

—¿Estás viendo algún nuevo proyecto de actuación?

Vamos a retomar “La naranja mecánica”, obra que tuvimos que suspender por la pandemia. También estamos en conversaciones para un par de cositas. En Perú estoy en conversaciones para dos proyectos: una serie y una película. En México también me ofrecieron hacer una telenovela. Vamos a ver qué pasa.

