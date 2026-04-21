¿Qué convierte una serie de televisión en un clásico? ¿Las veces que la pasan en señal abierta? ¿Los premios ganados? Puede que un indicador sea cómo sus escenas, sus frases, se integraron a la cultura popular a manera de “memes”. Bajo ese criterio “Malcolm in the Middle” (2000-2006) sí es un clásico. La serie sobre esta familia de clase trabajadora, donde el hijo del medio, tocado por la genialidad, tiene que soportar a sus padres y hermanos, volvió con una secuela 20 años después.

“No podría estar más emocionado, obviamente, por tener la oportunidad de hacer más episodios y poder trabajar juntos y eso fue asombroso”, contó a El Comercio Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” (Disney+). Él estuvo en la serie original a los 13 años; ahora con 40 da vida a un padre soltero que ha hecho su vida lejos de su familia. Ante el inminente aniversario de bodas de sus padres Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek), los vínculos que Malcolm intentó cortar vuelven para su desgracia.

“Fue como volver a secundaria, a un campamento de verano o alguna experiencia de tu vida que fue el momento más divertido. Digamos que se cerró el círculo”, contó también Christopher Kennedy, que en el show original fue Francis, el hermano mayor cuyos problemas de conducta lo llevan a los lugares más diversos, desde un colegio militar hasta una granja. “Cuando volvimos, se sintió mucho como una pausa extralarga, pero entonces volvimos a nuestras rutinas y fue casi como si no hubiera pasado el tiempo”, dijo por su parte Justin Berfield, quien interpretó a Reese, tal vez el hermano menos inteligente de esta saga.

En la nueva temporada Malcolm casi ni interactúa con sus hermanos; tiene su propia historia donde tiene que lidiar con su hija adolescente Leah (Keeley Karsten) y su novia Tristan (Kiana Madeira). “El 98% de las escenas en las que estoy fue con nadie del viejo show. Así que cuando grabamos el episodio final donde todos nos reunimos, fue divertido estar en el set con todos juntos otra vez y contar historias y ponernos al día”, dijo Muniz. Berfield en cambio destaca las escenas que tuvo con Bryan Cranston, quien saltó a la fama con “Breaking Bad”. “Cuando empecé a leer el guion y vi que haría unas pocas escenas con Hal, me emocioné porque obviamente es un actor increíble y cada escena donde él está es 10 veces mejor, la hace más divertida de lo que es”, dijo.

El pasado siempre presente

La nostalgia es la raíz de todos los “revival” y “Malcolm in the Middle” no es excepción. Cuando estos tres actores estuvieron en Ciudad de México para promocionar la temporada, fueron recibidos por un mar humano, como fuesen los miembros de BTS y no los adultos de mediana edad que vieron su momento de triunfo a inicios de los 2000.

Consultados por las mejores escenas de la serie original, Kennedy recuerda el primer episodio, donde el hermano menor Dewey le pide a Malcolm que lo tome de la mano para ir al colegio, a lo que el protagonista se niega en un principio para después ceder. “El guion es tan simple y dice tanto y de verdad resumió de qué iba a ser toda la serie”, dijo.

“Una de mis escenas favoritas es el episodio de la temporada 2 donde nos metemos en una pelea con los payasos en las jaulas de bateo”, dijo Barfield. “Creo que muestra lo que esta familia haría por cada uno de los suyos sin importar qué”.

Muniz: “Violencia”.

Berfield: “Mucha violencia”.

En otro momento de la conversación, los actores hablaron sobre el pedido de los fans por más episodios, a pesar de que acaban de estrenarse los cuatro de este especial de reencuentro que bien podrían ser los últimos que veamos de la serie.

Kennedy: “Es probablemente lo principal que uno quiere, ¿no? O sea, haces una serie, una película o pintas una pintura, está hecho para comunicar y lo hace directamente a la gente y entonces esperas para ver la reacción. Así que la mayor reacción posible es gente diciendo “Oh, me gustó mucho, quiero ver más de eso”.

Muniz: “Puedo decir que yo quiero ver más también, así que estoy con la mayoría de los fans. Quiero ver más.”