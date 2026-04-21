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Resumen

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De izquierda a derecha Justin Berfield, Emy Coligado, Frankie Muniz y Christopher Kennedy en el nuevo "Malcolm in the Middle".
De izquierda a derecha Justin Berfield, Emy Coligado, Frankie Muniz y Christopher Kennedy en el nuevo "Malcolm in the Middle".
/ David Bukach
Por Alfonso Rivadeneyra García

¿Qué convierte una serie de televisión en un clásico? ¿Las veces que la pasan en señal abierta? ¿Los premios ganados? Puede que un indicador sea cómo sus escenas, sus frases, se integraron a la cultura popular a manera de “memes”. Bajo ese criterio Malcolm in the Middle (2000-2006) sí es un clásico. La serie sobre esta familia de clase trabajadora, donde el hijo del medio, tocado por la genialidad, tiene que soportar a sus padres y hermanos, volvió con una secuela 20 años después.

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