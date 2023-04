La mujer que hizo lo correcto

Pero desafiar al autoritarismo valió la pena. Si bien sus huéspedes perdieron la vida, la señora Gies se las ingenió para ocultar de los nazis los escritos de Ana Frank, quien no vivió más allá de los 15 años, pero cuyo diario, valioso al mostrar las sensibilidades literarias de la autora y describir el cautiverio para sobrevivir, se convirtió en el testimonio valioso de una niña cuyo mundo ha terminado.

La historia de Ana Frank es harto conocida. La de Miep Gies, no tanto. Eso se acaba con “A Small Light” (“Una pequeña luz”), miniserie de ocho episodios que narrará esta historia desde la perspectiva de la heroína y quienes, como ella, lo arriesgaron todo para ayudar a personas perseguidas. En conversación con El Comercio Tony Phelan, exproductor de “Grey’s Anatomy” y uno de los creadores de esta serie, dijo que la “humanidad, humildad y preocupación” que Gies [fallecida en 2010 a los cien años de edad] tenía por los demás lo llevaron a contar esta historia.

“Creo que [quise contar esta historia] porque ella fue una persona ordinaria que se encontró sobrecogida por la historia y nunca se vio como una heroína, solo como alguien que haría lo que hubiera hecho cualquiera. Pero ahora sabemos que no todos los harían porque no todos lo hicieron. No todos en ese tiempo dieron un paso adelante como lo hizo Miep y se arriesgaron a sí mismos, a su matrimonio, a su esposo y su felicidad por otras personas. Es la historia inspiracional de una persona con la que te cruzarías en la calle. (...) Su humanidad, humildad y preocupación por otras personas es lo que la diferencia como alguien cuya historia merece ser contada. Además, es la oportunidad de contar una historia que todos conocen desde una perspectiva diferente y desarrollar estos personajes que todos creemos conocer”, dijo el creador.

Uno de los personajes vitales para contar la vida de Ana Frank es su padre, Otto Frank. Único sobreviviente de su familia al Holocausto nazi, recibió de manos de Miep Gies los escritos de su hija y se encargó de publicarlos para que el mundo conozca la historia. Liev Schreiber, recordado por su protagónico en la serie “Ray Donovan”, le da al personaje una vulnerabilidad inédita, pero también fuerza. “Pude hacer mucha investigación sobre Otto. Una de las cosas que captó mi atención, o que pensé que era más dinámico de esta narrativa, fue la relación entre Otto y Miep, de cómo pasó de ser su jefe, este negociante controlador, en alguien que rinde todo ante esta joven mujer y confía en ella enteramente no solo por su propia supervivencia, sino la de su familia, sus hijos”, nos dijo el actor.

Asimismo, Schreiber resalta el trabajo de la actriz Bel Powley como Miep Gies, a la que consideró “extraordinaria”, al punto de que este talento le hizo olvidar la incomodidad que sintió al estar caracterizado como Otto Frank, que le exigía llevar varias capas de maquillaje prostético encima. En cierto modo, fue su heroína.

Miep Gies (Bel Powley), personaje principal de "A Small Light". / disney+

Cuestión de relevancia

Historias de la Segunda Guerra Mundial abundan. En distintos grados, unas son más influyentes que otras al mostrar hasta dónde llega el ser humano en sus pecados y virtudes. Podría decirse que estos libros, películas, o series como en este caso, cobran más importancia en un mundo todavía violento y donde narrativas negacionistas prosperan.

El Comercio: Considerando la activa negación del Holocausto por algunos grupos, ¿Esperan alguna clase de impacto de esta miniserie?

Tony Phelan: Eso espero. Como artista siempre esperas que la gente va a ver, pensar y discutir. Hay algo… te encuentras con antisemitismo y nacionalismo tan descarado, no enterrado, sin ocultarse, sin códigos, solo está ahí. Como artista intentas hacer lo que puedes para oponerte a esa narrativa y llevarle a la gente la verdad e historia para inspirarlos. Así que, sí, espero que tenga alguna clase de impacto. No voy a engañarme pensando de que tendrá mucho impacto, pero si puede contribuir a la conversación, entonces estamos haciendo nuestro trabajo.

Liev Schreiber: Sabes, estaba haciendo viajes de ida y vuelta a Ucrania* cuando leí el guion. Y una de las cosas, luego de haber hecho “Ray Donovan” por ocho años, es que no estaba particularmente ansioso por actuar. Pero sentí que había algo en esta historia que se sintió realmente valioso. Algo que le hablaba a lo que vi en Borodianka, en Kiev. Algo sobre nuestra voluntad de cuidar el uno del otro sin importar la distancia, conectividad, grados de relación, que está grabado en nosotros; el preocuparnos por el otro.