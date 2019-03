La razón por la que Elle Fanning se niega a ver el capítulo de Dakota en "Friends"

A pesar del paso del tiempo y las diferencias culturales, "Friends" es una serie que aún hoy, a quince años de la emisión de su último capítulo, sigue tan vigente como siempre. Por la tira pasaron muchos actores invitados, incluyendo a Brad Pitt, Reese Witherspoon, Bruce Willis, Winona Ryder, Sean Penn y Christina Applegate entre otros. Por supuesto que en este listado no podía faltar la actriz infantil más popular de aquella época, Dakota Fanning.

En una entrevista con la revista Net-A-Porter, Elle Fanning hizo referencia al episodio en el que participó su hermana y la razón por la que decidió no ver el capítulo. "A lo mejor lo recuerdo mal pero creo que yo iba a ser uno de los trillizos de Phoebe", contó la actriz. "Audicioné para ese papel pero no quedé, y me enojó tanto que en mi mente decidí, 'Voy a boicotear el show, nunca lo voy a volver a ver".



Ese sentimiento ante el rechazo se incrementó cuando Dakota fue elegida para realizar una participación en la décima temporada. "Después mi hermana estuvo en la serie y me negué a ver el capítulo", explicó Elle, que al momento de audicionar era tan solo una niña. "Había tomado la decisión de no verlo".



Dakota Fanning junto a Matt LeBlanc en un capítulo de la última temporada de Friends. (Foto: Archivo)

Si bien a los cinco años el rechazo le dolió y lo manifestó de esa manera, las hermanas Fanning siempre se han apoyado mutuamente a lo largo de sus carreras, que comenzaron cuándo apenas empezaban a hablar. "De chicas actuábamos a lo largo de la casa y armábamos escenas elaboradas", contó Elle sobre su infancia junto a Dakota. "Lo hacíamos por nuestra cuenta, no era que obligábamos a nuestros padres a sentarse y vernos. Esa era nuestra forma de jugar".



En los últimos meses, Elle se puso una vez más en la piel de Aurora para la segunda parte de la película Maléfica, la cuál protagoniza junto a Angelina Jolie. Además se encuentra en plena promoción del largometraje Teen Spirit, en donde interpreta a una adolescente tímida que se presenta a una competencia de canto para poder escapar del pueblo en el que vive.



(Fuente: La Nación / GDA)