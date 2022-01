El estreno del reboot de “Rebelde”, realizado por Netflix, ha causado euforia entre los seguidores de la icónica serie de 2004 y ha tenido gran aceptación dentro de la plataforma de streaming; llegando al punto de ubicarse dentro de las diez series más populares en nuestro país. Pero, ¿quiénes son los personajes de esta nueva entrega?

Con la llegada de la nueva generación de adolescentes al exclusivo Elite Way School, “Rebelde” busca repetir el éxito de la serie original y para ello tiene a los seis protagonistas: Azul Guaita, Sergio Mayer, Franco Masini, Andrea Chaparro, Giovanna Grigio, Jerónimo Cantillo y Franco Masini. Conoce un poco más sobre sus historias y cómo llegaron a la nueva producción de Netflix.

Azul Guaita

La actriz que da vida a Jana Cohen Gandía en la serie nació en México el 21 de julio de 2001 y es hija de padre argentino y madre mexicana. Su carrera artística empezó a muy corta edad porque con un año ya era parte de la serie juvenil de Televisa “Clase 406″, donde interpretaba a Juanita Chávez, la hija de Gaby.

Posteriormente, Azul participó de diversos anuncios publicitarios, pero tuvo que alejarse de las pantallas cuando su familia se mudó a República Dominicana, donde estuvo por más de cinco años. A sus 17 años, regresó a México para hacer su propio camino en la industria y las ofertas llegaron casi de inmediato.

En 2018, formó parte de “Mi marido tiene familia” y de ahí participó en la producción “Camila Paz en Soltero con hijas”.

La actriz Azul Guaita es una de las protagonistas del remake de la serie mexicana. Ella será Jana Cohen en la nueva versión "Rebelde". (Foto: Netflix)

La actriz de 20 años recibió la noticia de que interpretaría a Jana Cohen con mucha emoción. Primero Azul tuvo que hacer un casting y luego un callback; pero no sabía exactamente para qué proyecto porque todo se mantenía en secreto. Lo único que le dijeron es que era una serie musical.

“Al principio no iba a poder ir (al call back) porque estaba grabando otra cosa, pero se me acomodaron los tiempos y pude ir, ¡se lo agradezco al universo! Una semana después me dijeron, ´Oye, te quedaste´. Y yo ´Ok, pero ¿qué es?´ y entonces dijeron que era Rebelde, me explicaron todo, leí los capítulos y me enamoré de la historia”, dijo a Elle México.

Para Guaita era como cumplir un sueño de niña. Eso se evidenció con la publicación de unas fotografías en Instagram, donde se le puede apreciar junto a Anahí Puente, quien le dio vida a Mia Colucci. “Publicaré esto y me alejaré lentamente…”, comentó la joven.

Azul recalca que su personaje Jana es una persona que le gusta que las cosas se hagan a su manera. Dentro de la serie, ella tiene un estilo único para vestir, donde el glitter es el protagonista.

“Para mí ser rebelde es hacer lo que quieras hacer sin importar lo que piensen, si es amar a una persona sin importar lo demás, e incluso amarte a ti mismo sin importar nada”, recalcó a Vogue México.

Cabe resaltar que Azul Guaita también es una apasionada de la música, y su artista favorita es Billie Eilish. “Escuchar música en todos los momentos, para mí es clave. Creo que es algo que es parte de mi vida y siempre lo será”, contó a Vogue.

Sergio Mayer Mori

Nacido en 1998 en México, el artista Sergio Mayer Mori es hijo del exactor y exdiputado mexicano Sergio Mayer y la actriz uruguaya Bárbara Mori, la protagonista de Rubí; por lo que el talento viene –evidentemente- de familia.

Su debut como actor se dio en la película “Viento en Contra”, protagonizada por su madre en 2011. Tres años después, fue parte de “Como dice el dicho”, en el capítulo “Una sola mano no aplaude”. En 2016 regresó al cine con la película “Un padre no tan padre”, donde interpreta a Hugo, uno de los hijos de Héctor Bonilla, el protagonista.

Sergio Mayer Mori junto a su madre Barbara Mori. (Foto: Instagram)

Tras ser convocado por Netflix, Sergio señaló estar muy agradecido por la oportunidad. “Muy orgulloso de que se pudo lograr la verdad. Trabajamos muy fuerte, mucho tiempo para que esto pudiera completarse y estoy muy agradecido de haber formado parte de este hermoso proyecto”, dijo a Elle México.

Mayer Mori también recalcó que se considera a sí mismo un músico antes que actor; y por ello fue interesante participar en “Rebelde”, ya que logró conectar con su personaje Esteban. Aunque, su participación no ha estado libre de polémicas.

En mayo del 2021, luego de ser fichado para el reboot de la serie, el joven sorprendió al declarar –en una transmisión de Instagram- que odia a RBD y que no le gustan las canciones de la banda.

“Piden muchas de RBD y les voy a decir algo... Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy en RBD, sí las tengo que cantar, porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad. No me gustan las canciones, nunca vi el ‘coso’ este”, señaló Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori es Esteban en la nueva versión de RBD para Netflix. (Foto: Instagram @smayermori).

Poco después tuvo que salir a ofrecer disculpas públicamente. “Quiero pedirles disculpas a todos y todas las fans de Rebelde, y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes. Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón, perdón”, escribió.

Andrea Chaparro

La joven actriz nació en 2002 en el estado de Chihuahua, México. Hija del actor y conductor Omar Chaparro y la bloguera Lucía Ruiz de la Peña, más conocida en el medio como ´Mojarrita´. Andrea Chaparro, con tan solo 10 años, formó parte de la obra musical “Mary Poppins” en el teatro Telmex.

“Me acuerdo que yo estaba volando en el musical, no me acuerdo muy bien cómo me aprendí todas esas coreografías de TAP y todas las canciones. Los guiones que eran medio cantados, pero era mágico porque es algo que está como más presente”, dijo a Elle.

Evidenciando su pasión por la actuación, la artista ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en 2012, graduándose a los 13 años. Asimismo, sus padres decidieron enviarla a otras academias particulares de drama en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

(Foto: Instagram)

En 2021 tuvo la oportunidad de integrar el cast de otra producción de Netflix “La casa de las flores: La película”. Ese mismo año, grabó dos capítulos de la serie “No fue mi culpa: México” de Star+ y fue seleccionada para interpretar a MJ en “Rebelde”.

Con esa noticia, la actriz pudo ´completar´ un círculo en su infancia porque era fan de RBD desde muy pequeña. “Yo cantaba sus canciones cuando tenía cuatro años y mi papá dice que las cantaba en la regadera. Ahora las estoy cantando en un set y dándole voz a un personaje de la serie. Es muy emocionante y estoy muy agradecida”, resaltó a Grazia Magazine México.

Giovanna Grigio

La actriz nacida el 19 de enero de 1998 en Sao Paulo, Brasil es la artista que cuenta con mayor experiencia dentro del elenco. Giovanna Grigio hizo su debut en televisión como reportera del programa “O Melhor do Brasil” en 2007 y estuvo a cargo de la sección “Galerinha”, donde tuvo la oportunidad de entrevistas a diferentes personalidades.

Cuatro años después participó como Mili en la segunda versión brasileña de la telenovela “Chiquititas”, la cual duró dos años. En 2016, Giovanna dio vida a Gerusa en la novela “El Mundo Bueno” de Globo”. Al año siguiente, participó en la película “Eu Fico Loko” y en la telenovela “Malhación: Vive la Diferencia”, dando vida a Samantha.

Para el 2019, tuvo el reto de interpretar a Belinha en la película “Cenicienta Pop”, la cual se encuentra disponible en Netflix.

La brasileña de 23 años es fanática de RBD porque la serie fue muy exitosa en su país y recuerda -según dijo a Elle- que las niñas de su escuela se peleaban por quién sería Roberta cuando jugaban.

Giovanna Grigio está orgullosa de formar parte de este reboot producido por Netflix porque, entre otras cosas, es su primer trabajo internacional. ´Gigi´ ya era conocida en su país, pero ahora buscará notoriedad alrededor del mundo.

“Siento que las producciones en español llegan muy lejos, aún más de Netflix… ¿cuántos países son? 190 creo, algo así muchísimos, muchos más de los que puedo contar. Me deja un poquito nerviosa, pero nerviosa chido. Emocionada, sí, está chido esta sensación… a ver cómo va a ser después”, dijo a Elle México.

Algo que no todos conocen es que cuando Giovanna Grigio audicionó para su papel de Emilia en “Rebelde” no sabía hablar español y tuvo que aprender algunas palabras para el casting. “Estaba tan nerviosa por el español y todo eso, al día siguiente no podía mover el cuello. Estuve como una semana sin mover el cuello, estaba tan nerviosa”, revelo en una entrevista.

Jerónimo Cantillo

El colombiano nació el 4 de setiembre de 1993 y es conocido por interpretar a la versión joven del cantante de vallenato Kaleth Morales en la serie televisiva “Los Morales”, de Caracol TV.

Asimismo, Jerónimo Cantillo ha sido parte de producciones como “Aníbal Sensación Velásquez” (2018), “Tormenta de amor” (2019) y la “Verdad oculta” (2020). Además, el actor grabará escenas para “Pasión de Gavilanes 2″.

El actor de 28 años califica como increíble la oportunidad de participar en la nueva versión de “Rebelde”, aunque reconoce que durante su audición para interpretar a Dixon no tenía muchas esperanzas. “Yo hice casting para el proyecto sin la mayor pretensión del mundo, trato de despojarme del sentimiento, la necesidad de querer quedar, y cuando mi manager, Deisy Marroquín, me llama para decirme que había sido elegido como uno de los actores principales del elenco, me puse muy feliz”, dijo a la revista Elle.

(Foto: Instagram)

Lo difícil para Jerónimo Cantillo fue dejar su casa en Colombia. “En un mes, ya estaba en México haciendo una producción con estándares de calidad altísimos, con un grupo de gente muy profesional, y ahí fue donde realmente caí en cuenta de la magnitud del trabajo y del reto que tenía en mis manos”, comentó a Elle.

Franco Masini

Nació en Argentina en 1994. El actor Franco Masini ha participado de diferentes producciones y en 2012 fue estrella invitada en la famosa serie “Violetta” de Disney Channel.

Al año siguiente, fue convocado para formar parte del elenco de la serie “El legado”. Mientras que, en 2015, dio vida a Pedro Correa en la telenovela “Esperanza mía”, protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez.

En 2016 fue presentador de los “Kids Choice Awards” junto a Victorio D’Alessandro. Asimismo, ha aparecido en comerciales de televisión para diferentes marcas.

Ahora, Franco Masini tiene el encargo de interpretar a Luka Colucci, sobrino de la popular Mía, uno de los personajes más queridos y recordados de la versión original.

En entrevista con la revista Elle, Masini reconoció que cuando se enteró que formaría parte de la producción de Netflix se emocionó de poder ser el representante argentino dentro del elenco. Él se encontraba haciendo otra serie y recién regresaba a casa cuando recibió la noticia.

“Me acuerdo que me llamó mi representante, y me dice ´tenemos una audición que puedes hacer, ¿estás con ganas de irte de nuevo?´ y le digo ´¡sí! ¿a dónde me tengo que ir?´, ´a México´ (…) Todo se dio de una manera muy rápida y fue una alegría muy grande cuando me enteré que era que era para hacer la nueva historia de Rebelde con Netflix, con un súper elenco y un equipazo”, puntualizó Franco Masini.

El dato

La nueva versión de “Rebelde” está disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el 5 de enero. El exclusivo colegio tiene como directora a Celina Ferrer Mitre (Estefanía Villarreal), ex alumna del colegio. Otra de las sorpresas de la producción es la participación de Karla Cossío, que regresa como Pilar Gandía, hija del exdirector del colegio y mamá de Jana Cohen.

