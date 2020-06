“Rebelde” fue una telenovela mexicana producida por Televisa y transmitida desde octubre de 2004 hasta junio de 2006. La ficción mexicana es una adaptación de la telenovela original argentina, “Rebelde Way", creada por Cris Morena.

Durante la novela, se formó el grupo juvenil RBD. Su separación llegó con su último concierto, realizado en Madrid el 21 de diciembre del 2008.

En noviembre de 2004, lanzan su álbum debut titulado “Rebelde”. En setiembre de 2005, siguen con su segundo álbum de estudio “Nuestro amor”, recibiendo su primera nominación en los Grammys Latinos. En 2006, lanzan su tercer álbum “Celestial”, el primer sencillo del álbum fue la canción “Ser o Parecer”, que fue número uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard, entre muchos más.

RBD consiguió múltiples discos de platino y oro, realizó giras por el mundo, llegando a visitar 23 países y cantar en 116 ciudades. Se convirtió en uno de los grupos de pop más destacados en la historia de la música hispana y así también en uno de los acontecimientos musicales más importantes de su país, pues vendió más de 20 millones de discos.

Han recibido numerosas nominaciones y galardones en premiaciones tales como Grammys Latinos, Premios Juventud, Billboard Latin Music Awards, Premios Lo Nuestro y más.

SECRETOS DE LA SERIE

Hasta ahora, era un secreto que Anahí casi no forma parte del dramático, algo que confesó en su podcast ‘Están Ahí’, en donde aseguró que Televisa no la quería como una de las protagonistas de “Rebelde”.

En ese sentido, Anahí agregó que: “Se negaban en la empresa”, incluso la dejaron entre los últimos lugares cuando realizó el casting para el personaje de Mia Colucci.

“Ahorita ya lo puedo decir porque ya ni trabajo ahí, se negaban. Decían ‘esta no, vamos a hacerle casting a todas’”, agregó la también cantante.

De ese modo, la artista explicó que desde un comienzo el productor de ‘Rebelde’, Pedro Damián, sabia que ella estaba hecha para tomar el papel de Mia Colucci, pero Televisa no quería dar su brazo a torcer.

“El casting de Rebelde fue un casting exhaustivo. Y a la que más buscaban era a Mia y probaron a todas las actrices de Latinoamérica, de México, cantantes y es que no había otra Mia y Pedro lo decía ‘es que no hay otra Mia que no sea Anahí’. Y pues Anahí fue la última”, contó, el actor Christian Chávez.

AMORES

Dulce María no invitó a su boda a Alfonso Herrera. Según indicó la actriz fue un acuerdo con su novio. Ninguna expareja asistirá a la celebración.

“A mis exnovios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún exnovio irá y ahí (en RBD) hay un exnovio mío. Él no me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a todo a su familia y a mí, y ningún exnovio ni exnovia estarán presentes (en mi matrimonio)”, señaló la cantante mexicana en el 2019.

Como se recuerda, Alfonso Herrera y Dulce María tuvieron un romance cuando eran parte de RBD. En 2003 se enamoraron durante las grabaciones de “Clase 406”, aunque su romance no duró mucho tiempo.

DOCUMENTAL QUE NUNCA SALIÓ

Pese a todo el empeño que le puso desde el inicio y tras haber lanzado hace casi dos años el tráiler oficial del mismo, hasta ahora se desconoce cuándo será estrenado.

Para despejar cualquier duda, Damián explicó en una transmisión en vivo que realizó en Instagram por qué el documental sigue sin ver la luz.

"“Ha sido una carrera muy larga porque pareciera que la gente no estaba interesada, la gente de las empresas parecía no prestarle mucha atención a lo que es el documental, pero ya se dieron cuenta de que tiene un valor tanto para ustedes [como] artístico y que puede ser realmente rentable que esté en el aire y que la gente lo pueda ver”, indicó.

El productor dijo que para él lo más importante es el compromiso que tiene con la gente y guarda la esperanza de que se emita, por lo cual se encuentra a la espera de las respuestas que le den dos distribuidores mundiales.