Año 2002. Argentina atravesaba por una crisis financiera bastante fuerte, cuando la productora Cris Morena decide sacar adelante la que sería su creación juvenil más importante: “Rebelde Way”. Un proyecto ambicioso que la cazatalentos logra concretar tras asociarse con la empresa israelí Yair Dori internacional.

Con 318 capítulos divididos en 139 en la primera temporada y 179 en la segunda, la ficción de televisión argentina de descomunal éxito, que actualmente emite Netflix, se estrenó en mayo del 2002. Uno año después, el 10 de noviembre del 2003, se ofreció al fiel televidente el último capítulo.

Los roles protagónicos recayeron en los jóvenes actores Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo. En el elenco adulto destacaron: Catherine Fulop, Martín Seefeld, Susana Ortiz y Fernán Mirás.

“Rebelde Way” narra las vivencias de los alumnos del Elite Way School, un colegio internado secundario privado de gran prestigio y con reglamentos exigentes. Los alumnos, en su mayoría hijos de las familias más poderosas del país y algunos becados, dan pie a enfrentamientos marcados por la discriminación, el egoísmo y la intolerancia. Sin embargo, a pesar de las diferencias y peleas que existen entre los estudiantes, Marizza Pía Spiritto (Camila Bordonaba), Mía Colucci (Luisana Lopilato), Manuel Aguirre (Felipe Colombo) y Pablo Bustamante (Benjamín Rojas) logran formar una banda, a escondidas de sus padres y profesores, movidos por su gran amor por la música.

La serie fue transmitida con gran éxito de sintonía en todo Latinoamérica, Israel y parte de Europa. De la ficción argentina se desprendió el grupo musical Erreway, conformado por Camila Bordonaba, Felipe Colombo, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas. También se realizó una producción cinematográfica que se tituló “Erreway: 4 caminos”.

En las siguientes líneas, Coco Maggio, actor argentino que encarnó a Tomás Ezcurra en “Rebelde Way”, narra detalles de la exitosa producción que marcó un hito en la historia de las ficciones juveniles.

Coco Maggio, actor de "Rebelde Way", en entrevista con El Comercio.

Gran nivel

“Pese al gran estallido social que afrontó Argentina en esa época, la serie gozó de importante nivel de producción. Al ser un formado creado para venderse afuera, debía cumplir con cierto estándard de calidad: las escenografías eran increíbles, la producción y los actores eran de primer nivel, sobre todos los mayores, que tenían más experiencia. 'Rebelde Way’ se vendió a más de 45 países".

Convocatoria

“La mayoría de los actores de ‘Rebelde’ no tuvimos necesidad de hacer cásting porque Cris Morena ya nos conocía, habíamos trabajado con ella en ‘Chiquititas’. Ingresamos automáticamente a la serie".

Errores

“Yo era el que más me equivocaba en las líneas, era el más nuevo, acababa de salir del colegio, tenía 18 años. Es verdad que Luisana (Lopilato) tenía 14, pero había protagonizado ’Chiquititas y había participado como en 100 publicidades. Pero pasaron los años y eso cambió, en ‘Cumbia pop’ no me equivocaba nunca, fue una cuestión de crecimiento y madurez”.

Bullying

“Me sorprendió que Angie (Balbiani) dijera que sufrió bullying en la serie. No voy contra sus palabras, porque es algo un poco personal y hay gente que es sensible, que no se toma los chistes de la misma manera. A mí no me parece (que hubo bullying), lo que sí me parece es que si tengo algo que aclarar algo con alguien, no salgo primero a los medios a decirlo”.

Grata convivencia

“Fue una etapa divertida de nuestras vidas, fue buenísimo, nos llevábamos bien, la pasábamos súper, viajábamos bastante, conocimos varios países, incluso Perú; además ganaba más que el promedio normal de mis amigos de mi edad".

¿Cero ego?

“Era un grupo bastante sano, no éramos chicos alucinados, ni nos creíamos más importantes que otros solo por ser famosos. Logramos mantener los pies bien firmes en el piso, gracias a los consejos de los actores experimentados, quienes eran los que llevaban la batuta y nos orientaban”.

Romances

“Fui novio de Georgina (Mollo), una chica que hacía de Luna Fernández, estuvimos saliendo un tiempo, fue bonito”.

Cabe destacar que, en junio del 2018, Felipe Colombo (Manuel Aguirre) recordó la relación amorosa que mantuvo con Luisana Lopilato (Mía Colucci). “Convivíamos mucho tiempo juntos, hay una foto que estábamos en un aeropuerto, había momentos en que podíamos estar solos.... Con Lu éramos chicos y además actuábamos en pareja", contó el artista al programa radial argentino “Por si las moscas”.

Despedida

“Cuando se acabó la serie, la producción hizo una fiesta de despedida a la que asistimos todos los actores y equipo de producción. De ‘Rebelde Way’ solo tengo recuerdos bonitos”.

Capacitación

“Para la serie tuvimos que prepararnos un verano entero, en flamenco, hip hop y canto. Además, durante las grabaciones, teníamos un coach que veía cada paso que dábamos”.

Éxito desmedido

“Lo que pasó con ‘Rebelde Way’ dudo que se repita. Fue más que un programa de TV, fue un negocio redondo: fue una revista, giras, show musical, discos, cuadernos, lapiceros, tazas, álbum de figuritas, y más merchandising".

Bloopers

“Cuando me equivocaba en las líneas, los editores se reían de las cosas que pasaban y a partir de ahí nació algo que fue novedoso: ponerle bloopers al programa”.

Locación

“Las escenas del colegio se grababan en un club deportivo y se utilizaban parques y centros comerciales como exteriores”.

Extras

“'Rebelde Way’ tuvo muchos extras, como Emilia Attias, que luego tuvo un rol importante en ‘Casi Ángeles’. La modelo Sofía Zamora también participó. Varias modelos estuvieron y luego se hicieron conocidas”.

Relación con los fans

“En ese tiempo la comunicación con los fans era directa, no había redes sociales. El termómetro de locura estaba en la calle, en la discoteca..., cuando los fans se percataban de nuestra presencia, nos seguían y tenía que intervenir seguridad. Por momentos era divertido, pero cuando las cosas empezaban a salirse de control, nos preocupábamos”.

Escena compleja

“Grabamos en Bariloche (Argentina) durante 10 días, un lugar rodeado de montañas de los Andes, viento cruzado, nieve, impresionante. Estaba feliz porque era un lugar increíble, con piscina; pero el clima me afectó, terminé enfermo y tuve que ir a descansar a mi casa, durante una semana”.

Ingresos

“No ganamos mucho ni poco; pero para la edad que teníamos (18 años), estaba bien. Con lo que me pagaron en la serie me compré mi primer auto y dejé de viajar en bus o pedir a mis compañeros que me jalen”.

Look

“Llevé el pelo largo a pedido de Cris Morena. En ese tiempo el pelo así mataba y ella (Cris) lo sabía, estaba en todos los detalles, era una genio”.

El dato

