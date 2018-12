"Rebelde Way": la triste historia del recordado "Guido" | FOTOS

El actor argentino Diego Mesaglio, que logró fama internacional por sus papeles de "Corcho" en la serie "Chiquititas" y "Guido" en la telenovela juvenil "Rebelde Way", sufrió un accidente doméstico que le costó la visión de uno de sus ojos. Este hecho le cambió la vida al intérprete.



El actor de 34 años perdió la vista hace más de tres años. Diego contó que le cayó etanol (alcohol etílico) en el ojo izquierdo y que por una mala práctica que le hicieron en una clínica en Argentina perdió la visión.



"Fui a una clínica y me atendieron mal, me lavaron mal el ojo. Quedó alcohol adentro, más la anestesia y eso hizo que se queme mi córnea. Luego fui a un oculista y durante doce días no sabía qué me pasaba. Cada vez veía menos y mi ojo estaba peor", reveló en una entrevista para Infobae.

"Luego una doctora me llevó a otro lugar porque vio que mi ojo estaba totalmente saturado. Empezaron a hacerme un tratamiento. Sufrí mucho, tuve muchísimo dolor", comentó por aquella época.



El actor hasta el momento no ha podido recibir un trasplante de córnea para poder volver a ver.

La pérdida de la visión del ojo izquierdo no ha sido impedimento para que el actor de "Rebelde Way" siga haciendo lo que le gusta: actuar. El intérprete sigue formando parte de producciones de teatro en Argentina.

En "Rebelde Way", este actor interpretó a Guido, hijo de unos empresarios que vendían carne. Su carisma hizo que muchos lo recuerden con mucho aprecio en la actualidad.