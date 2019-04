"La reina del sur 2": ¿por qué Kate del Castillo no quería hacer la temporada 2?

La segunda temporada de la “La reina del sur” se estrenó el lunes 22 de abril a través de Telemundo. De acuerdo a la sinopsis, esta nueva entrega contará la vida de Teresa Mendoza muchos años después de los eventos de la primera temporada. La ex narcotraficante ahora vive una vida muy tranquila en una Toscana italiana, pero el secuestro de su hija la obliga a reintroducirse en los bajos fondos del narcotráfico y enfrentar una vez más a sus viejos enemigos y al pasado que intentó dejar atrás.

Poco antes del estreno de la serie, su protagonista Kate del Castillo habló con People en Español de sus dudas y deseos para esta esperada temporada. “Estoy feliz y agradecida de volver a hacer un personaje que me ha dado tanto en todos los sentidos, tanto profesional como personalmente”, comentó.

“Hay personajes que como actores nos marcan y son muy importantes en nuestras carreras. Teresa Mendoza no solamente es un personaje importante para mí, sino ha sido un personaje muy importante para un montón de gente y para la televisión, sin duda”, agregó.

LA EVOLUCIÓN DE TERESA MENDOZA

En los nuevos episodios de la narcoserie Teresa deja atrás a La reina del sur y empieza una nueva vida en Italia junto a su hija Sofía. Para Del castillo su personaje ha tenido una gran evolución desde la primera entrega.

“Ahora es mucho más madura. La empezamos viendo como una morrilla asustada, una morrilla que le cambió la vida en un segundo y cómo iba avanzando y cómo terminó siendo La Reina del Sur, y ahora como ella ya no es La Reina del Sur, sino María Dantés con su vida tranquilamente, criando y siendo feliz por primera vez. (Pero) cuando estás en este negocio (narcotráfico) no te puedes ir tan fácilmente y ella lo sabe. En la primera parte no tenía miedo ya de nada, ahora con hijo, yo no soy madre, pero puedo entender lo que puede ser que a la persona que más puedes amar en el mundo es a un hijo, imagínate todo lo que va a sufrir”, explicó la actriz de 46 años.

Asimismo, habló de las razones que hacen que el publico quiera a La reina del Sur. “Porque es un personaje que te da ejemplos. Es una heroína fallida totalmente. Una heroína que se acuesta con hombres casados, que es borracha, que es mal hablada, que trafica con drogas, que es una estratega. Tiene todo lo que no debería tener una heroína y sin embargo la gente la ama porque tiene defectos. Porque está corrompida como estamos todos. Eso está padre porque te identificas con un personaje y dices ‘yo también puedo ser ella’. Estamos viviendo en un mundo de hombres, piensa como hombre, pero ama como mujer y nunca deja de ser víctima. Es víctima de su propio destino, ella no lo pidió. Lo que pasa es que es una chin……a y decidió no morirse, es una sobreviviente”.

¿POR QUÉ KATE DEL CASTILLO NO QUERÍA HACER LA TEMPORADA 2 DE “LA REINA DEL SUR”?

En la misma entrevista Kate del Castillo contó que antes de aceptar volver a ser la reina del sur loe pensó mucho. “Yo no quería hacer una segunda parte porque no había un segundo libro, porque fue tan exitoso que para qué moverlo de ahí y quedarnos todos felices de que fue el éxito más grande que ha tenido la televisión. Ya no es lo mismo, pero sí creo que va a ser algo muy importante para la televisión. Espero que le vaya increíble, pero también como actriz, uno no escoge un personaje por cómo le va a ir. Cuando hice La Reina del Sur, no sabía cómo le iba a ir, es más, yo pensé que nadie la iba a ver. Estuve mucho tiempo detrás de ese personaje. Finalmente, las buenas historias siempre van a tener éxito, con los actores que sean. Yo no sé cómo le va a ir esta vez, yo no lo hice para que le fuera increíble, a mí me pagan lo mismo si le va bien o le va mal. (Pero) al final, es mi nombre y mi cara lo que está ahí y es muchísima responsabilidad, muchísimo miedo a que estemos a la altura de lo que la gente espera”.