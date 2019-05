“La reina del sur” 2x16 ONLINE: ¿cómo ver el episodio 16 de la temporada 2?

La reina del sur 2x16 ONLINE | “La reina de sur” 2 estrenó su capítulo 16 a través de Telemundo el martes 14 de mayo, el mismo que ya puedes ver online a través de las plataformas digitales del canal de televisión, siempre y cuando te encuentres en Estados Unidos. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza está enfrentando a sus enemigos del pasado para rescatar a su hija Sofía, secuestrada por orden de Epifanio Vargas.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur” 2? Los gitanos invadieron la casa de Cayetana y le juraron que se adueñarían de todo como represalia por la muerte de Juanito.

Por otro lado, Rocío y Paloma se encontraron en la casa de Oleg y conversaron sobre Teresa. Ambas dijeron que es una gran mujer, pero que fue traicionada por Teo Aljarafe. Los dos decidieron confiar a ciegas en la mexicana.



La nieta menor de Cayetana decidió salir en busca de una prueba de embarazo para confirmar sus sospechas y no se equivocó, está embarazada de Juanito.



Teresa se preparó para ir a cenar con Francesco, aunque antes le recalcó a Oleg que confía mucho en su instinto, así que quiere averiguar qué es lo que esconde este personaje. El ruso no dudó en decirle que siempre estará para ayudarla y protegerla.



Durante la cena le hizo varias preguntas, pero el italiano supo qué responder y a la vez supo manipularla para que no desconfiara de él, y al parecer lo ha logrado, ya que finalizan la cena con un apasionado beso.



Mientras tanto en México, Epifanio Vargas visitó la casa de su exesposa Carmen y le exigió que firme los papeles del divorcio, pero ella se negó a hacerlo y le propuso que sigan teniendo relaciones fuera del matrimonio. Ella quiere ser la primera dama del país. La conversación acabó en una terrible discusión y Epifanio le dio una semana para decidir.



Sofía, en tanto, no la pasa nada bien, así que ingenió un plan para asustar a Morgana y poder escapar de la casa donde la tienen secuestrada.



¿QUÉ PASA EN EL CAPÍTULO 16 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

“Lupo” regresa a México y tiene un enfrentamiento con Batman, ya que algo sucedió con Sofía. Podría estar en riesgo todo lo que han tramado con Epifanio Vargas.



En otro momento del avance, se ve a Genoveva conversando con su novio quien le dice que el amor que ellos se tienen debe ser respetado y al parecer haría pública la relación que mantienen.



Teresa tienen un cara a cara con los gitanos y tratan de resolver los problemas que se han generado a raíz de la muerte de Juanito.



Por su parte, Sofía logra concretar su plan y asusta a Morgana que sale corriendo de la casa dejando la puerta abierta, ¿Sofía se escapará?



¿CÓMO VER “LA REINA DEL SUR” 2X15?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.