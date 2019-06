“La Reina del Sur” 2x33: ¿qué pasará en el capítulo 33 de la segunda temporada por Telemundo?

“La reina del sur” estrenará su capítulo 33 este jueves 6 de junio a través de la señal de Telemundo. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza tiene que infiltrase en el cartel del Zurdo Villa para acabar con él a pedido de Epifanio Vargas, el candidato a la presidencia de México que ha secuestrado a su hija Sofía.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur” 2? Teresa Mendoza llega junto al Zurdo Villa hasta el almacén donde se encuentran Los Pernas y los interceptan. Los españoles y mexicanos tienen un cruce de palabras hasta que Siso se da cuenta de la trampa en que lo ha hecho caer “La reina del sur”, así que al final acepta su destino y los hombres del narcotraficante desatan una ráfaga de balas contra los europeos y acaba con ellos. Con esto, la mexicana logró acabar con uno de sus mayores enemigos.

Por otro lado en el mismo Culiacán, Sofía escribe una nota de auxilio y lo coloca en una botella para lanzarlo al rio a ver si tiene algún resultado y la ayudan a librarse de esa situación. En su intento de alejarse de Lupo y no escucharlo corre por el bosque de la isla donde está recluida y sin darse cuenta cae en un agujero y termina desmayada.



Rocío y Sánchez Godoy se hacen más cercanos. El colombiano lleva a la joven a una “casa de terror” y van conversando sobre lo que pasa en sus vidas, así que antes de acabar con el recorrido se besan y al parecer el amor ha nacido entre ellos dos.



Teresa y el Zurdo regresan al rancho del narcotraficante para hablar sobre una futura sociedad que pueden tener, así que la mexicana le pide la mitad de su ganancia para empezar hacer negocios, el hombre le dice que lo pensará. De esta forma, “La reina del sur” podría infiltrarse por completo en la organización del enemigo de Epifanio Vargas.



Willy se encuentra en México haciendo su investigación sobre la muerte del cura que es el consejero de Carmen, la ex esposa de Epifanio Vargas. El agente de la DEA la visita en su casa y le dice que sabe todo sobre su familia y que la puede ayudar, pero la mujer se rehúsa a aceptar su oferta. De esta forma, el amigo de Teresa busca encontrar algún cabo suelto para volver a meter a la cárcel al candidato de la presidencia de México.



Teresa recibe la llamada de Epifanio Vargas, el hombre le da una advertencia si no acelera el trabajo que le ha encomendado o sino su hija sufrirá las consecuencias, así que la mujer le dice que ya es socia del Zurdo Villa y que le envíe un video de su hija para saber que estaba bien, pero lo que nadie esperaba es que la niña se pierda y que Lupo no sepa donde se encontraba, así que sale a buscarla.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 33 DE “LA REINA DEL SUR” 2?

Lupo sale en busca de Sofía quien se encuentra herida en medio del bosque.



Por otro lado, Teresa llama a Cayetana para decirle que si mandó a Los Pernas a matarla, pues no logró su objetivo, ya que ella se ha hecho cargo de los gallegos.



En otro momento del avance, se ve que Alejandro y Danilo no se cuidan y dejan fluir sus sentimientos en las oficinas de la campaña presidencial, pero sin saber que son grabados.



Teresa se encuentra alistándose para reunirse con el Zurdo Villa y Sánchez Godoy, cuando se dispone a salir, se encuentra cara a cara con Epifanio Vargas que le reclama por no hacer se trabajó rápido y le dice que él le enseñará el video de su hija cuando se le antoje. Pero lo que no esperaba es que sea vista por el narcotraficante.



¿CÓMO VER "LA REINA DEL SUR" 2X33?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.