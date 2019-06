“La Reina del Sur” 2x35: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 35 de la segunda temporada por Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenará su capítulo 35 este lunes 10 de junio a las 10:00 p.m. (Hora USA) a través de la señal de Telemundo. En esta segunda temporada, Teresa Mendoza regresa a México para cumplir con las órdenes de Epifanio Vargas que ha secuestrado a su hija Sofía. El candidato a la presidencia le ha exigido a la mexicana que regrese al mundo del narcotráfico para que se infiltre en el cartel del Zurdo Villa y lo destruya. Esta nueva entrega lo puedes ver online a través de las plataformas digitales de canal de televisión.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La Reina del Sur”2? Teresa se encuentra en el “submarino” junto al Zurdo Villa negociando su asociación, ya que de esta forma “La reina del sur” piensa acabar con el narcotraficante con tal de salvar a su hija Sofía.

La pequeña se encuentra perdida y muy lastimada luego de caer a un forado en medio del bosque de la isla donde se encuentra secuestrada. Lupo y Batman pasan toda la noche buscándola sin tener resultados, así que a la mañana siguiente hacen uso del dron para tratar encontrarla y por suerte la encuentran. El italiano corre a su rescate y la encuentra muy golpeada pero con vida.



Por otro lado, el mensaje en la botella que envío Sofía pasó de las manos de unos adolescentes a las de una niña. La pequeña duda mucho si llamar o no al número que esta anotado en el papel.



Willy Rangel no se detiene en su investigación sobre Epifanio Vargas, así que llama a Teresa para decirle que tiene información que le interesa. Los amigos se encuentran en la casa donde antes vivía la reina del sur con el Güero Dávila. Ellos se encuentran conversando cuando de pronto un disparo acaba con la vida del ex agente de la DEA. La mexicana se siente tan impotente que sale detrás del responsable y resulta ser Nicole “Kira” Foreman.



La mujer fue contratada por Alejandro para qué acabe con todos los obstáculos que se le presenten en frente a Epifanio Vargas, así que Willy era uno de ellos por esta razón lo asesina, pero La reina del sur la persigue para matarla, pero no lo consigue.



El primo de Danilo lo visita en su trabajo y utiliza como excusa que necesita trabajo, pero lo que realmente quería era hablar con Alejandro y chantajearlo con las fotos comprometedoras que les tomó a estos dos personajes tan cercanos a Epifanio Vargas.



¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 35 DE “LA REINA DEL SUR”2?

Como se ve en el avance, Jonathan Pérez llega a México y se encuentra con la triste noticia sobre la muerte de Willy, así que le advierte que la persona que mató a su amigo, está detrás de ella y no se detendrá hasta matarla.



Manuela se reúne con Alejandro y le dice que el trabajo está completo, pero lo que no sospecha es que su compañero de la DEA la ha descubierto.



En el clip, también se ve que Teresa se reencuentra con su hija Sofía y el detalle es que el Zurdo Villa está con ellas, así que al parecer esto se trataría de un sueño pero tendremos que esperar hasta el lunes para saber que sucede realmente.



¿CÓMO VER "LA REINA DEL SUR" 2X35?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.