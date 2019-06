“La Reina del Sur” 2x36: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 36 de la segunda temporada por Telemundo?

“La reina del sur” 2 estrenará su capítulo 36 hoy martes 11 de junio a partir de las 10:00 pm a través de la señal de Telemundo en Estados Unidos. En esta segunda temporada, Teresa ha tenido que regresar a México para trabajar como aliada de Epifanio Vargas, el hombre que metió a la cárcel hace nueve años y ahora ha secuestrado a su hija. La mexicana tendrá que infiltrarse en el cartel de Zurdo Villa, el principal enemigo del candidato a la presidencia de México para destruirlo. El nuevo episodio lo puedes ver online a través de las plataformas digitales de este canal de televisión.



¿Qué pasó en el capítulo anterior de “La reina del sur” 2? Teresa no logró alcanzar al asesino de Willy, así que regresa a su antigua casa y encuentra el cadáver del ex agende de la DEA fuera del agua y con unas fotografías de ellos juntos. En ese instante llega Jonathan y no puede creer que su ’maestro’ ha sido asesinado, así que se jura encontrar al responsable.



La pequeña que encontró la botella que Sofía lanzó al lago no dudo en llamar a Cayetana Aljarafe. La niña le explica todo lo que ha pasado, pero la abuela de la hija de Teresa no le cree nada, es más, la amenaza y le dice que llamara a la policía para de denunciarla.



Jonathan se encarga de hacer la reconstrucción de las últimas horas de Willy, así que hace un par de llamadas y descubre que Manuela ha viajado a Culiacán para hacer el trabajo sucio.



Luego de todo lo sucedido, Teresa va a visitar al Zurdo Villa para hacer las últimas coordinaciones sobre el viaje a Europa que van a realizar para estrechar lazos y comenzar a trabajar como socios. En ese momento, llega la hija del narcotraficante y se la presenta a la mexicana. Mientras conversan y le cuenta que tiene una hija llamada Sofía a lo que la niña responde que ella también tiene una amiga llamada así a lo que la mujer se queda pensando.



“La Reina del Sur” se siente muy triste por la muerte de Willy y su hija Sofía, así que llama a Lupo para conversar y contarle todas las novedades con respecto a la operación que está desarrollando para acabar con el Zurdo Villa. En medio de la conversación, Teresa le dice que llegará a Roma y que sería buena idea encontrarse, además podría conocer a sus hijos, el hombre se pone muy nervioso y le asegura que así será, así que se encuentra en aprietos.



Carmen se entera del próximo matrimonio de Epifanio Vargas con Genoveva Alcalá, así que decide llamar a Willy para hablar con él y ya ayude con este nuevo problema, pero Jonathan le contesta y le informa que el agente de la DEA ha muerto.



Alejandro se encuentra con ‘Kira’ (Manuela) y le dice que está muy complacido por su trabajo, pero que deberá retrasar por algunas horas su vuelo porque tiene un encargo más que cumplir y la mujer responde que se siente muy honrada por trabajar con uno de los mejores agentes de la DEA.



¿Qué pasará en el capítulo 36 de “La Reina del Sur” 2?

Como se ve en el avance, Jonathan se reúne con Carmen y su familia para hablar sobre todo lo que sucedió con Willy y la muerte del padre, así que él les advierte que las ayudará, pero nadie se debe enterar que están en contacto.



El Zurdo Villa viaja a Europa con Teresa y tiene los primeros encuentros con los amigos de “La reina del sur”.



Danilo llama llorando a Alejandro y le cuenta que su primo ha sido asesinado que no entiende que es lo que pasó.



¿CÓMO VER "LA REINA DEL SUR" 2X36?

La segunda temporada de "La reina del sur" es emitida de lunes a viernes a las 10:00 pm (hora del este) por Telemundo en Estados Unidos.



La serie también está disponible en USA a través de la app Telemundo - Capítulos Completos, disponible para Android e iOS, y en Telemundo.com, con subtítulos en inglés, un día después de su emisión original.



También puedes descargar la aplicación Telemundo Now para acceder a todos los contenidos de Telemundo Estados Unidos.



Por el momento no hay fecha de estreno para "La reina del sur" 2 en América Latina por Telemundo Internacional. Pero la primera temporada de la serie está disponible en Netflix.