"La reina del sur": ¿tendrá tercera temporada la serie de Telemundo?

"La reina del sur" 2 se convirtió en la serie de habla hispana más exitosa de Telemundo. Desde su estreno en el mes de abril, la producción protagonizada por Kate del Castillo tuvo en vilo a sus millones de seguidores al saber qué pasó con la mexicana nueve años después de encontrarse en el anonimato y escondida al lado de su pequeña hija.

Se estrenó el capítulo final de la telenovela y dejó muchas interrogantes al aire. Epifanio Vargas no recibió un castigo por todo el mal que ocasionó, sin embargo, se convirtió en el presidente de México. Por su parte, Genoveva no se siente feliz de compartir el logro con su flamante esposo, sino se aleja de su lado. La pregunta es: ¿abandonará al mandatario y no dejará que vea a su hijo?

Al momento de despedirse, Teresa le agradece al Batman por el apoyo que le brindo, pero le recuerda que ella nunca se olvida de lo que sucede en su vida: ¿algún momento te volverán a ver las caras?



Recordemos que a lo largo de la trama, la mexicana vivió una intensa relación con Francesco y finalmente descubre que él era "Lupo", el hombre que tenía secuestrada a su hija. Ellos se volvieron en aliados, sin embargo Teresa nunca se vengó y nosotros nos preguntamos: ¿qué pasó con el italiano?

¿A dónde se fue Oleg? El ruso y Teresa se despidieron sin saber a que lugares irían a vivir el resto de sus vidas. Nunca se supo que pasó con este inquebrantable amigo.

Finalmente, Teresa se reúne con su hija Sofia y se van a vivir lejos de España y de todo el mundo. Mientras ellas estaban tranquilas en una isla, son sorprendidas por un helicóptero y barco. La niña grita: ¡NO, Mamá! y la mexicana se queda sorprendida. Nunca se mostró lo que realmente sucedió.



Será que este final tan abierto que tuvo "La reina del sur" 2, le da pie para que pueda darse una tercera entrega.

¿LA REINA DEL SUR TENDRÁ TEMPORADA 3?

No cabe duda que "La reina del sur" 2 tuvo gran éxito y todos los seguidores de la serie esperaron que tenga un cierre impresionante, sin embargo, los dejó boquiabiertos y generó un sinfín de reacciones a través de las redes sociales.



Si bien la cadena aún no lo ha confirmado, el final tan abierto que tuvo la exitosa superserie de Telemundo –muchas de sus tramas quedaron inconclusas– deja entrever que la ficción que encabeza la actriz mexicana Kate del Castillo podría tener una tercera temporada.

En una entrevista, la actriz mexicana dijo que no sabía si se daría una tercera temporada, pero aseguró que ella estaría feliz de seguir en los zapatos de Teresa Mendoza.

“Si hay algo sólido, si hay una buena historia entonces sí me gustaría, porque no queremos defraudar a nadie”, declaró la estrella mexicana para el programa Un nuevo día de Telemundo.



“Ojalá que sí”, agregó Kate.

Por su parte, su hija en la ficción, la actriz colombiana Isabella Sierra, también se pronunció a través de Instagram sobre el incierto futuro de la serie y, aunque dijo desconocer si habrá tercera temporada, la talentosa niña reconoció que sería la más feliz de hacerla.