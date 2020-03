“Better Call Saul” es, principalmente, la historia de Jimmy McGill. Pero cuando él no está ante cámaras, también es la historia de sus otros personajes, entre ellos Gus Fring (Giancarlo Esposito), que en el cuarto episodio de esta temporada demuestra una inesperada humanidad. En otras circunstancias, ese sería el corazón del episodio, pero no; pues aquí se marca el inicio del fin para la pareja favorita de todos.

Kim Wexler (Rhea Seehorn), a la espera de proponerle a Jimmy un nuevo caso. Foto: AMC.

PERDER PARA GANAR

En el episodio 5x04, “Namaste”, Fring está acorralado por los manejos de Lalo Salamanca, quien ha hecho que la DEA le siga los pasos. Solo le queda dejar que los federales se queden con US$ 700 mil, alto precio para no despertar sospechas en su enemigo.

Ceder terreno para avanzar en su “juego” no es novedad en Gustavo Fring, en cambio sí es extraño verlo consumido por el estrés de no saber si su hombre será capturado, así como en plena frustración por tener que entregar tanto dinero. Al estilo de los cuellos blancos se refugia en su trabajo y descarga la frustración en alguien más, en este caso uno de sus empleados, al que de forma pasivo-agresiva obliga a restregar una freidora mientras él se mantiene expectante.

En este episodio Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) continúa con su decadencia personal: quiere ser castigado por sus pecados. Foto: AMC.

El Fring de “Breaking Bad” perdió la paciencia en tres ocasiones: tras la muerte de Gale Boetticher, cuando amenaza a Walter White y segundos antes de morir en una explosión. En “Better Call Saul” vemos a un Fring más “joven” y con menos habilidades para esconder su incomodidad. La secuencia del trabajador restregando mientras Fring espera y la DEA persigue es uno de los momentos mejor logrados de la temporada.

Pero mientras lo de Fring sufre, Jimmy (Bob Odenkirk) vive un gran momento que promete degenerar hasta establecer el tono para el final de temporada.

PARÉNTESIS: DOS GRANDES MOMENTOS

Fiel a la tradición de la serie, Jimmy recibe otra oportunidad para cambiar de rumbo : trabajar para Howard Hamlin (Patrick Fabian), cuya oferta es una manera de hacerle justicia al Jimmy de la temporada 1. Pero como Jimmy ya no está, Saul rechaza la oferta con la sutileza de la bola de bolos que impacta en un parabrisas. Es la respuesta al “namaste” (término que se utiliza para desear paz y bienestar a las personas) de Hamlin, el orgullo hecho acción.

Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), con la pesadumbre de no poder visitar a su nieta, tiene un deseo suicida y le busca pelea a unos maleantes. La muerte de su hijo, el asesinato de Werner Ziegler y el regaño a su nieta han convertido a este hombre en una cáscara, así se que se abandona a la violencia. Pero sobrevive.

La placa de Hamlin. Foto: AMC.

BATALLA FINAL

El día siguiente al incidente de las botellas, Jimmy y Kim (Rhea Seehorn) tienen trabajo que hacer: uno en el juzgado, la otra en las oficinas de su firma. Kim, que no puede vivir con su conciencia en caso de hacer algo indebido, barre el desastre de la noche anterior; porque al menos alguien en esta historia se hace responsable de sus actos.

Kim intenta salvar a Everett, pero como Mesa Verde tiene las cosas claras y piensa arrebatarle el terreno, toma una mayor decisión: pedirle a Jimmy que defienda al anciano. Esto plantea un evidente conflicto de intereses que, de lleqar a juicio, sería la excusa perfecta para finalizar relación de ambos personajes.

Esto trae otro problema: Kim no se enfrentaría a Jimmy, sino a Saul Goodman; al cual no conoce. ¿Qué mejor forma para que ambos terminen de separarse que enfrentarlos en el ámbito profesional con las deliberaciones, así como en el personal cuando estos problemas aterricen en la convivencia? Ellos nunca han sido tan distintos como hora, por lo que el derrumbe de esta relación es solo es cuestión de tiempo.

DATO

Howard Hamlin (Patrick Fabian) tiene una oferta para Jimmy difícil de rechazar. Foto: AMC.

