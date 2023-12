Se aplica tanto para la televisión como el cine, pero este 2023 ha estado marcado por los reclamos de las industrias culturales. Allí están, primero, la huelga de guionistas de Hollywood, que paralizó en buena parte series en preproducción; segundo, la huelga de actores, que terminó por convertir Los Ángeles en un metafórico pueblo fantasma.

Aun así, hubo estrenos que en buena medida han cambiado el panorama de la televisión. El año empezó fuerte con “The Last Of Us” (HBO Max), serie que le dio la vuelta al género de los zombies, con episodios que no reinventaron la rueda, pero sí ofrecieron una historia sólida sobre la paternidad, incluyendo el ejemplo extremo de hasta dónde se es capaz de llegar para proteger al ser querido. También demostró que sí es posible adaptar con éxito videojuegos a la pantalla chica, algo que ha sido un reto en Hollywood por años.

Ese mismo canal ofreció la mejor serie del año: la temporada final de “Succession”, que combinó sorpresas, un guion soberbio donde los límites entre el humor y el drama no siempre estuvieron claramente marcados y actuaciones que superan a prácticamente cualquier otro show. La pregunta de quién se convertiría en el CEO de Waystar-Royco se resuelve con resultados soberbios.

Creada por Jessie Armstrong, "Succession" promete arrasar en la entrega de los Emmy.

En forma similar Netflix reivindicó las adaptaciones de mangas a la televisión de acción real no una, sino dos veces; primero en septiembre con “One Piece”, la historieta más vendida de la historia humana, donde un adolescente busca convertirse en el Rey de los Piratas. Con elementos de fantasía, acción y otros géneros, cautivó tanto a los fans de la obra original como a nuevas audiencias, asegurándose así una segunda temporada. Algo similar ocurrió en diciembre con “Yu Yu Hakusho”, que al cierre de este artículo es la serie de habla no inglesa más vista del mundo.

Por su parte Disney+ ha tenido un resultado mixto. “Ahsoka” convocó a los fans de Star Wars, pero el consenso es que no funciona como serie independiente y que tampoco lo consigue como secuela de la serie animada “Rebels”. En cuanto a las series de Marvel Studios, si bien la segunda temporada de “Loki” se llevó las palmas, “Secret Invasion” acumuló críticas negativas y sirvió como evidencia de que a Marvel ya se le acabó la pila.

Otras series que brillaron este 2023 fueron “The Bear” temporada 2 (Star+), que contó con estrellas invitadas que elevaron lo que ya estaba muy bien; “Gen V” (Prime Video), spin-off the “The Boys”, mezcla de acción con una crítica al sistema educativo estadounidense; “La diplomática” (Netflix), que siguió a una embajadora en medio de un conflicto internacional; “La caída de la casa Usher” (Netflix), adaptación a serie de la obra de Edgar Allan Poe que cerró el contrato entre el servicio de streaming y el aclamado cineasta Mike Flannagan.

En animación destacaron “Invincible” temporada 2 (Prime Video), serie de superhéroes enfocada en cómo sobrevivir tras una relación familiar violenta; “What If…?” temporada 2 (Disney+), reivindicación de Marvel Studios con historias independientes y de ritmo veloz; “Jujutsu Kaisen” temporada 2 (Crunchyroll), tal vez el anime de peleas más impresionante de los últimos 10 años; “Pluto” (Netflix), thriller que reimaginó a los personajes de “Astroboy” con un trasfondo bélico; “Scott Pilgrim Takes Off” (Netflix), que criticó la obra original y ofreció nuevos conceptos; y “Samurái de Ojos Azules” (Netflix), una proeza en técnica y narrativa pocas veces vista.

"Jujutsu Kaisen" ha sido la serie animada más comentada del 2023.

En televisión regional, destacó el estreno de “Nada”, miniserie argentina de cinco episodios sobre el crítico gastronómico Manuel Tamayo (Luis Brandoni), quien intenta llevar un estilo de vida holgado, lo cual no se corresponde con la realidad. Si la serie dio que hablar es por la inusual participación de Robert De Niro, quien hace de narrador. Sus reflexiones sobre cómo es vivir en Argentina, incluyendo explicaciones de los insultos locales, justifican ya la existencia de la serie. ¿Y en Perú? Con sus altos rátings “Al fondo hay sitio” se mantuvo como la ficción más vista; también destacó “Papá en apuros” de Latina, un canal que no ha tenido suerte con sus ficciones, pero que intenta cambiar su realidad.

Finalmente, no se puede hablar de televisión sin “El juego del calamar: el desafío”, programa concurso que juntó a personas de todo el mundo para competir por 4,56 millones de dólares. Así como la serie de ficción que la inspiró, el mundo se dividió para apoyar a ciertos participantes.

Lo que viene en 2024

Tal vez la serie más esperada del 2024 sea “La casa del dragón” temporada 2, precuela de “Juego de tronos” que explora la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de Dragones. La temporada empezará con las consecuencias de la muerte del hijo de la princesa Rhaenyra (Emma D’Arcy), declarada en rebelión contra el bando de su examiga Alicent Hightower (Olivia Cooke). Los que han leído el libro saben que habrá una escena de impacto igual, o mayor, al de la “Boda Roja”. Llega a mediados de año por HBO Max.

Otra serie de próximo estreno es “The Ones Who Live” (25 de febrero), secuela de la serie de zombies “The Walking Dead” que reunirá a Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira); el primero fue secuestrado por un grupo misterioso, la segunda dejó Alexandria para buscarlo. Llega a Estados Unidos por el canal AMC, pero se desconoce qué plataforma la traerá a Latinoamérica. Tal vez ni se estrene, como ha ocurrido con los spin-offs “Daryl Dixon” y “Dead City”, que no pueden verse legalmente en el continente.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro |Tráiler de "House of the Dragon 2". (Fuente: HBO Max)

Por su parte Disney+ lanzará más series de sus franquicias taquilleras, Marvel y Star Wars. En superhéroes estrenará “Echo” (9 de enero), spin-off del personaje titular que apareció en Hawkeye, con protagonismo de Alaqua Cox; también lanzará “Agatha: Darkhold Diaries” (finales del 2024), protagonizada por Kathryn Hahn, spin-off de la antagonista de “Wandavision”. En cuanto a la saga de los sables de luz, llegarán el thriller de misterio “The Acolyte” y la aventura “Skeleton Crew”, donde esta última ha sido descrita como una mezcla entre “The Goonies” y “Stranger Things”. La plataforma también lanzará la primera serie animada de Pixar, “Win or Lose”, sobre un equipo de escolar softball; cada episodio estará contado desde la perspectiva de un personaje diferente.

Por el lado de Amazon llegarán “The Boys” temporada 4, donde se conocerá el destino de Homelander (Anthony Starr), superhéroe que asesinó a una persona ante cámaras; “Fallout”, adaptación de la saga de videojuegos homónima que seguirá a sobrevivientes de un apocalipsis atómico; y “Mr. And Mrs. Smith”, que reimagina la película del 2005 con Donald Glover y Maya Erskine.

Netflix tendrá nuevas temporadas de “Merlina” ni “Stranger Things” en 2024; posiblemente tampoco “El juego del calamar” temporada 2. En cambio sí se espera el estreno de “Arcane” temporada 2, que adapta el popular videojuego “League of Legends”; “You” temporada 5, el final del camino para el asesino en serie Joe Goldberg; “The Umbrella Academy” temporada 4, otra serie que se acaba; “Bridgerton” temporada 3 (16 de mayo), que adaptará la historia de amor entre Penelope y Colin; etc. ¿Hay demasiadas series? Sí, pero eso también significa que hay algo para todos.