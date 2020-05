Cuando Al Bundy logró cuatro ‘touchdowns’ durante un juego de fútbol americano de secundaria no imaginó la importancia que tendría para generaciones futuras. Pero no serían sus proezas deportivas las que lo inmortalizaron en la historia, sino su protagonismo en una comedia de situaciones (‘sitcom’) titulada “Married... with Children” (“Matrimonio con hijos” en Hispanoamérica) en la que el ahora perdedor vendedor de zapatos de mujeres, icónicamente encarnado por Ed O’Neill, cambió la historia de la comedia moderna.

UNA FAMILIA PERFECTAMENTE DISFUNCIONAL

Lo acompañaban en este viaje su regañona, floja y sexualmente frustrada esposa Peggy Bundy (Katey Sagal); su hermosa y promiscua hija Kelly (Christina Applegate), cuya inteligencia fue reduciéndose con el pasar de las temporadas; el hijo menor de la familia Bud (David Faustino), el único que muestra inteligencia real en la familia, pero cuya mayoría de sus planes, monetarios o amorosos, terminan también siendo un fracaso. No se puede olvidar a la vecina Marcy (Amanda Bearse), una parodia de mujer moderna que se enfrenta a las actitudes más retrógradas y machistas de Al con actitudes similarmente caricaturescas, y a su esposo Steve Rhoades (David Garrison), un tipo particularmente normal que sería reemplazado posteriormente por Jefferson D’Arcy (Ted McGinley), el esposo/gigolo con un pasado misterioso.

El reparto original de "Married... with Children" (de izquierda a derecha): Ed O'Neill, David Faustino, Katey Sagal, Christina Applegate, David Garrison y Amanda Bearse. (Foto: Fox)

En la actualidad las familias disfuncionales son la norma en las comedias. La más icónica es, por supuesto, los Simpson, protagonistas de la sitcom animada que lleva su nombre estrenada solo dos años después que “Married... with Children” en Fox. En la misma cadena tenemos a los Cleavers en “Malcolm in the Middle”, los Bluth “Arrested Development”, los Mitchell - también con un patriarca interpretado por Ed O Neill- de “Modern Family” y, fuera del EE.UU., a los Gallagher de la sitcom británica “Shameless”. Eso sin contar a “Family Guy” y sus innumerables spin-off, salidos del cerebro de Seth MacFarlane.

Pero el panorama era muy diferente en el momento en que “Married... with Children” salió al aire, donde la mayoría de comedias de situaciones protagonizadas por familias presentaban una versión idealizadas de las mismas, en las que al final de cada episodio todos se amistaban y aprendían una lección. Así las que dominaban en el momento eran shows sacarinos como “Family Ties” (“Lazos de familia”), “Diff’rent Strokes” (“Blanco y Negro”), “Mr. Belvedere” y “The Cosby Show” (“El show de Cosby”). La influencia de esta última no es de subestimar, muestra de ello es que cuando los creadores de “Married...with Children” Michael G. Moye y Ron Leavitt propusieron su comedia a Fox, lo hicieron bajo el título temporal de “Not the Cosby”.

Comedias familiares como "The Cosby Show" ("El show de Cosby") dominaban la televisión al momento en que salió "Married... with Children". (Foto: NBC)

Con esto no queremos decir que “Married...with Children” patentó la fórmula de familias disfuncionales. Antes de su salida hubo sitcoms como “The Honeymooners” (1955-1956), que mostraban a un matrimonio donde el esposo que amenazaba ‘cómicamente’ a su pareja con violencia física, mientras que en “All in the Family” (1971-1979) Archie Bunker (Carroll O’Connor) era un personaje con obvios problemas, dominado por sus prejuicios contra aquellos que no son ni piensan como él. Sin embargo, pocas series llegaron a la explotación de lo más vulgar de la cultura como lo hizo la comedia de Fox, ni marcarían de tal manera a lo que vendría después.

LO SUBLIME DE LO MÁS BAJO

El humor de “Married... with Children” apelaba a lo más bajo: bromas sobre sexo, sadomasoquismo, defecación, masturbación, videos sexuales, muñecas inflables y vibradores aparecían en sus episodios, que parecían tener como santo patrón a Aristófanes y perseguir lo mejor del humor escatológico y sexual. Las mujeres obesas eran también frecuentes víctima del ácido humor del programa, que tampoco dejaba de apuntar contra la población LGBT, los machistas, las feministas y la religión. Lo cierto es que esta posición contra la corrección política no podría sobrevivir en la actualidad, en la que la sociedad y los programas de televisión se han mostrado progresivamente más cautos al tratar temas sensibles.

Sin embargo, es quizás a la soltura demostrada por “Married... with Children” que esta sitcom sigue siendo tan hilarante ahora como cuando la vimos hace tantos años en las repeticiones que daba la televisión nacional. Y es que a pesar de que “Married... with Children” no deja títere con cabeza, lo hace con una democracia y equidad refrescante, tradición que sería continuada en tiempos modernos por programas como “South Park”. Adicionalmente, el karma parece estar presente dentro del show y la mayoría de las actitudes negativas por parte de las personajes parecen terminar con el perpetrador en cuestión recibiendo un justo castigo. De todos modos, toda mirada moderna al programa lo hace con la advertencia que alguno de sus capítulos seguro ofenderá sus sensibilidades de alguna u otra manera.

Cabe señalar que el humor de “Married... with Children” también causó problemas a Fox durante su salida al aire. En 1989, la activista Terry Rakolta inició una campaña para que las compañías dejarán de ofrecer su publicidad en la cadena, calificando a la sitcom de “antifamiliar” y de “pornografía”. Desafortunadamente para Rakolta, el tiro le salió por la culata y, si bien inicialmente algunas compañías dejaron de publicitar en el programa, la controversia levantó tanto el perfil del mismo que pronto duplicó su ráting, permitiéndole seguir por ocho años más para convertirse en la comedia de situaciones más longeva del canal. “Le mandamos flores cada año”, dijo Katey Sagal sobre la activista en una entrevista a People años después.

No se puede hacer una reseña de “Married... with Children” sin destacar a los dos actores que hicieron funcionar tan bien a esta comedia: Ed O’Neill y Katey Sagal. El primero es tan icónico en su papel de Al Bundy que su imagen sigue resonando en las siguientes generaciones a pesar de los 33 años desde el estreno de la serie. Sagal en cambio realiza magistralmente su complicado papel como la matriarca de la familia Peggy, al presentarse odiosamente encantadora o encantadoramente odiosa. La química entre ambos actores crea algunas de las situaciones más hilarantes de la serie. También se debe resaltar el papel de Amanda Bearse como la antipática Marcy, quien a lo largo de la serie pasó de una ama de casa recatada a la perfecta archienemiga y contraparte de Al. Finalmente se tiene que aplaudir a Buck, el leal perro de la familia que la acompañó por 177 de los 259 episodios que duró la serie.

EL LEGADO DE LOS BUNDY

“Married... with Children” es una comedia que marcó la historia de la televisión mundial, influenciando junto a"Los Simpson" la forma en que las comedias de situaciones se producirían posteriormente, incluyendo nuestra propia comedia nacional “Casado con mi hermano”.

Muestra de su persistente atractivo son las repeticiones de sus capítulos en televisoras alrededor del mundo décadas después, así como la decena de remakes que se han hecho bajo la misma premisa -e incluso el mismo título- en diversos países como Brasil, Rusia, Israel, Croacia y el Reino Unido. Sin embargo, el más popular para nosotros sigue siendo la la versión Argentina titulada “Casado con hijos” (2005-2006) con la inigualable presencia de Guillermo Francella y Florencia Peña.

La versión argentina de "Married... with Children" se llamó "Casado con hijos" y contó con los actores (de izquierda a derecha) Luisana Lopilato , Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato. También participaron Marcelo de Bellis (al fondo a la izquierda) y Érica Rivas. (Foto: Telefe)

CALIFICACIÓN

★★★★★

CINCO EPISODIOS IMPERDIBLES

Las once temporadas de "Married... with Children" están actualmente disponibles en el servicio de streaming Amazon Prime Video. Aquí una selección de cinco capítulos imperdibles para los que quieren lo mejor de las aventuras de los Bundy.

5. “You Better Watch Out” - Episodio 13, Temporada 2

"You Better Watch Out" - Episodio 13, Temporada 2. (Foto: Fox)

Este especial navideño comienza con un impacto luego de que el Santa Claus del centro comercial cercano cae en el jardín de la familia Bundy por un accidente con su paracaídas. La hilarante premisa continúa con Al teniéndose que vestir de Papá Noel para tranquilizar a los niños del barrio.





4. “Hot off the Grill” - Episodio 1, Temporada 4

"Hot off the Grill" - Episodio 1, Temporada 4. (Foto: Fox)

Bastante del humor de “Married... with Children” se origina de las maneras en que Peggy Bundy obligaba a su esposo a cumplir sus ‘deberes matrimoniales’, acto que él rehusaba con vehemencia y horror. En este episodio los roles se cambian luego que Peggy se toma cargo de la barbacoa por el Día del Trabajo, con su labor despertando el libido de Al. Un argumento secundario sobre las cenizas de la tía de Marcy rematan este episodio con uno de los mejores finales de la serie.





3. “Reverend Al” - Episodio 4, Temporada 10

"Reverend Al" - Episodio 4, Temporada 10. (Foto: Fox)

Al Bundy y su grupo de amigos forma una iglesia para evitar pagar los nuevos impuestos al licor. Por su parte Marcy y su organización de feministas deciden mostrarlo como el fraude que es.





2. "England Show - Episodio 24, 25 y 26, Temporada 6

"England Show - Episodio 24, 25 y 26, Temporada 6. (Foto: Fox)

En estos tres episodios que cierran la sexta temporada los Bundy ganan un viaje a Inglaterra. Pero detrás de este simple turismo hay intenciones siniestras, con una aldea planeando eliminar a los últimos Bundy varones para terminar una maldición de siglos.





1. “976-SHOE” - Episodio 8, Temporada 4

"976-SHOE" - Episodio 8, Temporada 4. (Foto: Fox)

Obsesionado con ganar un viaje a Hawái, Steve aprueba un préstamo bancario de US$50 mil a Al para una línea de ayuda de zapatos. Sin embargo, como todo proyecto liderado por los Bundy este fracasa completamente, en esta ocasión llevándose abajo también a sus vecinos.

