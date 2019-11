Durante el panel de la San Diego Comic Con, se reveló que “Rick and Morty” llegarían pronto nuevamente a la pantalla chica a través de Adult Swim con un avance oficial. Creada por Justin Roiland y Dan Harmon, “Rick and Morty” sigue a un científico genio y su torpe nieto, los cuales llevan a cabo viajes a través del tiempo, espacio y realidades alternativas.

Gracias a su creatividad y humor, la serie de Rick Sanchez y Morty Smith ha sido nominada y ganado numerosos premios internacionales como la mejor serie animada. Los avances compartidos por Cartoon Network en su página oficial prometen continuar esta racha de calidad con nuevas y locas aventuras con cada capítulo que pase.

¿Qué se puede esperar de esta nueva temporada? Al final de la tercera temporada, Beth y Jerry reconcilian sus diferencias y vuelven a su matrimonio mientras Rick crece en sus sospechas de que Beth sea un clon.

Aún no se sabe como esto afectará al inicio de la temporada 4 de “Rick and Morty”, pero por los avances oficiales se ha visto que Jerry finalmente se defenderá así mismo en uno de los episodios. ¿Será que hará todo lo posible para Morty no siga acompañando a su abuelo?

¿CÓMO Y CUÁNDO VER “RICK AND MORTY” 4?

Para ver el inicio de la temporada 4 de “Rick and Morty”, lo único que se necesita en Estados Unidos o España será una suscripción de cable que tenga Cartoon Network. El primer capítulo llegará a este canal el domingo 10 de noviembre a las 11:30 PM, horario ET durante la emisión de Adult Swim.

Por otro lado, también se puede ir a la web online de Adult Swim o a su aplicación oficial para ver el capítulo entero online. Cabe resaltar que se necesita una suscripción de pago de un operador de cable para poder conseguir una cuenta y ver todo el contenido del canal de televisión en PC o dispositivos móviles.

En otros países, aquellos que tengan habilitada las opciones de YouTube TV, Hulu + Live TV o Sling TV, podrán ver el nuevo capítulo de “Rick and Morty” porque se incluye la programación de Adult Swim dentro de esta plataforma.

De momento no hay una fecha de estreno para “Rick and Morty” en latinoamérica.

EPISODIOS DE “RICK AND MORTY” 4

El mismo Adult Swim reveló los nombres y una breve descripción de cada uno de ellos que en realidad no revelan mucho de lo que pasará en cada uno de ellos. Tampoco se sabe si el canal de televisión estrenará más episodios en el futuro o si será una corta temporada para el programa:

Rick and Morty 4x01: “Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat” — Morty goes nuts this time dawg. Rick does stuff. Season 4 premiere broh. (Morty se vuelve loco esta vez. Rick hace cosas. El estreno de la temporada 3 Broh)

Rick and Morty 4x02: “The Old Man And The Seat” — We all have one thing in common broh. I don’t know broh. Watch this one. (Todos tenemos una cosa en común broh. No lo sé broh.)

Rick and Morty 4x03: “One Crew Over The Crewcoo’s Morty” — Lots of twists and turns this time Broh. Wear your helmets. (Muchos giros y vueltas esta vez broh. Colóquese sus cascos.)

Rick and Morty 4x04: “Claw and Hoarder: Special Ricktims Morty” — Morty gets a dragon in this one broh. It’s a wild ride broh. (Morty consigue un dragón en esta broh. Es un viaje salvaje broh.)