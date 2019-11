“Rick and Morty” regresó con una cuarta temporada luego de más de dos años de espera de parte de sus fans. Las aventuras del abuelo científico loco y su nieto continúan con nuevas experiencias viajando a través del espacio, las realidades alternas y otros lugares del multiverso de la serie.

En los dos primeros episodios, sus protagonistas vivieron aventuras por separado para luego juntarse por fin en el pasado capítulo 3. Aquí Rick Sanchez y Morty Smith se unen en una entrega llena de referencias a las películas de acción, robo y escape, con muchos giros de guión que dejó a más de uno pegado a la pantalla.

Sin embargo, una mala noticia se publicó luego del estreno, ya que “Rick and Morty” no regresarían con un nuevo capítulo esta semana. ¿Qué pasó? La serie anunció que el episodio 4 llegaría el 1 de diciembre del 2019 a través de Adult Swim por un feriado en Estados Unidos.

Se trata del ‘Día de Acción’ de Gracias (Thanksgiving Day), una fiesta nacional para todas las familias norteamericanas que se hace honor a la supuesta cena conjunta de colonizadores e indígenas. Esta se celebra cada cuarta semana de noviembre y es una de las celebraciones más importantes de ese y otros países.

¿Por qué Adult Swim cancelará el episodio de “Rick and Morty” este día? Al parecer, Toonami tendrá un especial de un bloque entero para celebrar el Día de Acción de Gracias, por lo que no solamente “Rick and Morty” dejará de transmitirse esa semana, sino también otros programas del canal de televisión.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “RICK AND MORTY” 4X04?

La cuarta temporada de “Rick and Morty” fue estrenada el domingo 10 de noviembre a las 11:30 pm (hora del este) por Adult Swim en Estados Unidos y desde entonces se emite un capítulo a la semana, aunque esta semana no habrá episodio hasta la próxima semana. Para ver Adult Swim en América del Norte, solo necesitas una suscripción de cable que incluya Cartoon Network.

“Rick and Morty” también está disponible online a través de la web y aplicación oficial de Adult Swim, aunque para acceder al contenido es necesaria una suscripción de pago a un operador de cable. Solo el primer episodio de esta temporada está disponible completamente gratis.

En algunos países también puede verse “Rick and Morty” a través de YouTube TV, Hulu + Live TV o Sling TV, siempre que se cuente con Adult Swim.

Vale recalcar que la cuarta temporada de “Rick and Morty”, de 10 capítulos, fue dividida en dos partes de 5 episodios. La segunda parte, a emitirse en 2020, aún no tiene fecha de estreno.

Rick and Morty - Temporada 4 en España:

La cuarta temporada de “Rick and Morty” fue estrenada el lunes 11 de noviembre a las 8:45 pm (hora local) por TNT en España. A la misma hora, HBO España lanzó el primer capítulo por streaming. Desde entonces, la serie animada es emitida semanalmente.

Rick and Morty - Temporada 4 en América Latina:

La cuarta temporada de “Rick and Morty” aún no tiene fecha de estreno en América Latina. Por lo pronto solo pueden verse online sus tres primeras temporadas, con subtítulos en español, en Netflix.

A finales de octubre, HBO Max, la próxima plataforma de streaming de WarnerMedia, anunció que adquirió los derechos de transmisión de “Rick and Morty”, por lo que su cuarta temporada, apenas termine su transmisión original, estará disponible en este nuevo servicio.

EPISODIOS DE “RICK AND MORTY” 4

El mismo Adult Swim reveló los nombres y una breve descripción de cada uno de los capítulos de la cuarta temporada.

Rick and Morty 4x01: “Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat” — Morty goes nuts this time dawg. Rick does stuff. Season 4 premiere broh. (Morty se vuelve loco esta vez. Rick hace cosas. El estreno de la temporada 3 Broh)

Rick and Morty 4x02: “The Old Man And The Seat” — We all have one thing in common broh. I don’t know broh. Watch this one. (Todos tenemos una cosa en común broh. No lo sé broh.)

Rick and Morty 4x03: “One Crew Over The Crewcoo’s Morty” — Lots of twists and turns this time Broh. Wear your helmets. (Muchos giros y vueltas esta vez broh. Colóquese sus cascos.)

Rick and Morty 4x04: “Claw and Hoarder: Special Ricktims Morty” — Morty gets a dragon in this one broh. It’s a wild ride broh. (Morty consigue un dragón en esta broh. Es un viaje salvaje broh.)