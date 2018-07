"Rick and Morty": creador se disculpa por sketch sobre abuso infantil

Días después del escándalo en torno a James Gunn, quien fue despedido de Disney por unos mensajes que publicó originalmente en 2010, otro creativo de Hollywood ha sido ampliamente criticado. Se trata de Dan Harmon, creador de la serie animada "Rick and Morty".

Las críticas a Dan Harmon se desarrollaron en torno a "Daryl", sketch que creó en 2009 con el objetivo de parodiar la serie "Dexter". El personaje, interpretado por el mismo Harmon, viaja en el tiempo para detener a asesinos en serie haciéndoles daño cuando solo son niños.

"En 2009 hice un 'piloto' que buscó parodiar 'Dexter' y solo tuvo éxito ofendiendo. Rápidamente me di cuenta que el contenido era de muy mal gusto y lo retiré de inmediato. Nadie debería ver lo que ustedes vieron y, por eso, me disculpo sinceramente", indicó el autor en un comunicado

Además del comunicado, Dan Harmon se fue de la red social Twitter, donde se agruparon las críticas. Considerando que James Gunn fue despedido de Disney por lo que consideró unos "chistes", los cuales también hacía referencia a violencia contra niños, no parecía descabellado que el canal que transmite "Rick and Morty" haga algo similar.

"El contenido ofensivo de Dan que resurgió recientemente demuestra juicio pobre y no refleja el tipo de contenido que buscamos. Dan reconoció su error en el momento y se ha disculpado. Él entiende que no hay lugar para este clase de contenido en Adult Swim", indicó el canal, que ya contrató a Harmon y su equipo para 70 nuevos episodios de "Rick and Morty", algo que se mantiene.