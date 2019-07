"Rick and Morty": creadores prometen reducir tiempo entre temporadas

Dan Harmon y Justin Roiland prometieron que el tiempo entre la temporada 3 y 4 de "Rick and Morty" será el máximo periodo que tendrán que esperar los fans por nuevos capítulos. Cabe recordar que último capítulo de la tercera temporada se emitió el 1 de octubre del 2017 y la serie regresa a nuestras pantallas en noviembre de este año.

►"Rick and Morty": las primeras imágenes de la cuarta temporada

►Emmy: Así fue la sorpresiva aparición de "Rick and Morty" en la ceremonia



"Creo que no me equivocaré al decir que el tiempo entre las temporadas 3 y 4 será el más extenso y la última vez que sea tan largo que es ridículo", indicó Harmon en entrevista a Entretainment Weekly. "No se qué tan rápido podemos trabajar, pero sé que nunca tendrán que esperar tanto".

Harmon agregó que en este momento ya están trabajando en la quinta temporada mientras que terminan la cuarta, "solo para forzarnos a nosotros mismos a seguir cierto programa."

Uno de los motivos para la larga espera fueron las negociaciones entre Harmon y Roiland con Adult Swim, que terminaron con la cadena ordenando 70 episodios más, distribuidos a lo largo de varios años.

Los creadores del popular dibujo animado también confirmaron que la cuarta temporada tendrá 10 capítulos, al igual que las anteriores. Sin embargo, futuras entregas podrían tener más capítulos.

"No para subir las esperanzas de nadie, pero en nuestro trato (con Adult Swim) está incluido de si estamos avanzando rápidamente y hay opciones para sacar más episodios, podemos hacerlo", indicó Harmon.

Si bien ambos creadores fueron renuentes a revelar mucho de los próximos capítulos de su serie, Roiland develó que tienen como invitados especiales a Paul Giamatti, Sam Neil , Kathleen Turner y al director de "Thor Ragnarok", Taika Waititi.